PALMA PORUČIO MLADIMA: Domaćinski za porodicu

Na Kopaoniku, u hotelu Grand održana je Izborna skupština Podmlatka Jedinstvene Srbije kojoj su prisustvovala 543 delegata, od toga 275 devojaka i 268 momaka, podmlatka ove stranke iz 103 grada i opština iz Srbije.

Skupštini su prusustvovali predesednik Jedinstvene Srbije i narodni poslanik Dragan Marković Palma, najuže rukovodstvo te političke partije, ali predsednik Socijalističke partije Srbije, prvi potpredsednik Vlade i ministar inostranih poslova Ivica Dačić. Prisutne je najpre pozdravio predsednik Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma koji je istakao da zadatak mladih nije da lepe plakate uoči izbora, već da kreiraju sadašnjost i budućnost Srbije.

- Jedinstvena Srbija želi da stvara uslove za bolji život mladih, to podrazumeva i bolje uslove za njihovo školovanje, da sutradan postanu poznati i priznati. Sve manje je poslnika iz unutrašnjosti Srbije i to mora da se promeni , a ko će Srbiju predstavljati bolje od vas koji dolazite iz 103 grada i opština iz Srbije. Zadatak vas koji ćete danas biti izbrani je da širite ideje Jedinstvene Srbije i da radite na njenom omasovljenju. I da znate da je kriterijum za sve one koji čine rukovodstvo podmlatka stranke bio sposobnost, a ne podobnost i moja je želja da funkcije ne shvatite kao privilegiju, već kao obavezu.

Zahvaljujem se i vašim roditeljima koji su vas podržali da se učlanite u Jedinstvenu Srbiju, a da je pritom to stranka koja nema nijednu veću političku funkciju u Srbiji. Za nas je porodica stub svega i voleo bih da Srbija bude jedna velika porodica. Ja sam za to da mladi u Evropu odlaze na ekskurzije, a da se potom vraćaju u Srbiju i tu zapošljavaju i formiraju porodice, zaključio je Marković.

Predsednik Jedinstvene Srbije Dragan Markovic Palma je takodje poručio da Jedinstvena Srbija sve što radi, radi u interesu Srbije, počev od borbe protiv bele kuge, dovodjenja investitora, pa do brige o starim licima.

- Mi smo državotvorna stranka, i zato tražimo da 2018. godina bude godina štednje za lokalne političare. Da se odreknu plata i dnevnica i da tako prikupljen novac damo onima kojima je najpotrebniji - socijalno ugroženima. Budžet treba da troše gradjani , a ne lokalni političari, kao što to već godinama radi Jedinstvena Srbija u Jagodini. Došlo je vreme da se glasa za dela i za rezultate, a Jedinstvena Srbija ih svakao ima. Idu bolji dani za Srbiju, ne smemo stati, moramo se boriti za boljitak Srbije- zaključio je Marković

Glasački karton kakve još niste videli!

Interesantno je i to da se na Izbornoj skupštini Podmlatka JS glasalo glasačkim kartonima na kojima je sa jedne strane "ZA" sa muškarcem i ženom kako se drže za ruke a sa druge strane takođe "ZA" sa motivom roditelja sa detetom. Ujedno je to bila poruka Podmlatka JS sa ove skupštine - DOMAĆINSKI ZA PORODICU!

