Vučić: Političari neće biti u kampanji SNS

Na izborima za Beograd Srpska napredna stranka staviće u fokus dosadašnja zalaganja i buduće projekte, a ne političare, kazao je Aleksandar Vučić, predsednik Srbije i šef SNS, što je, prema oceni sagovornika Kurira, dobar pristup.



Vučić je, gostujući u emisiji „Ćirilica“, kazao da će ta stranka predizbornu kampanju za beogradske izbore bazirati na rezultatima rada aktuelne vlasti. Građanima će, dodao je, biti predstavljeni rezultati rada i fotografije onoga što je urađeno, ali i kako je nekada bilo u srpskoj prestonici.

- Mislim da je to najbolji koncept i koncept koji će građani razumeti - rekao je Vučić i dodao da na bilbordima tokom kampanje neće biti slika političara, uključujući i njegovu.



Ovakav pristup je, prema rečima političkog analitičara Branka Raduna, dobar, jer se gađa u metu.

- To što je rekao Vučić govori da SNS potencira na tome šta su uradili. Ljudi će glasati za listu, stranku, ali SNS hoće da tema izbora bude šta je urađeno u Beogradu. I opozicija može to da uzme kao temu - da problematizuje šta nije urađeno, ili šta po njihovom mišljenju nije dobro urađeno - kaže Radun i dodaje:

- Ovo je dobar pristup, jer se ide na konkretno. Ipak je to lokal, narod hoće nekoga ko će brinuti o komunalnim problemima, nekoga ko ima konkretnu priču. SNS želi da im tema bude šta je urađeno i šta planiraju da urade u narednom periodu. Ako im se opozicija suprotstavi bez konkretnih ideja, samo pričom „ja to ne volim“, to je onda dobra taktika za vlast jer će se videti razlika između nekoga ko nudi rešenja i nekoga ko priča apstraktno.

Miljan Damjanović, SRS glavna nam je borba Protiv korupcije

Na beogradske izbore idemo u prvi plan s politikom. Neki od glavnih planova i tema koje će Srpska radikalna stranka isticati u kampanji jesu rešavanje legalizacije i zaustavljanje korupcije u glavnom gradu.

Nikola Jovanović, Narodna stranka I program i kandidat

Narodna stranka, ili koalicija u kojoj se bude nalazila, ići će i sa konkretnim projektima i sa kandidatom za gradonačelnika. Nadam se da će vladajuća koalicija zasnovati svoju kampanju na dosadašnjim rezultatima, jer njih naprosto nema.

Boško Obradović, Dveri Politika će nam biti u fokusu

Pokret Dveri će u prvi plan u kampanji za beogradske izbore staviti našu politiku: kako da Beograd postane porodični grad i šta sve lokalna samouprava može da pomogne da olakša i poboljša život beogradskih porodica.

