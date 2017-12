NOVI SKANDAL U SKUPŠTINI: Gojkovićeva tvrdila da se u steno beleškama nalazi pretnja Božovića Milićeviću, u zapisu je nema

Predsednica Skupštine Srbije Maja Gojković na kratko je večeras prekinula sednicu o budžetu za narednu godinu tvrdeći da je poslanik DS Balša Božović pretio da će ošamariti predsedavajućeg Đorđa Milićevića, ali ta pretnja nije zabeležena u stenogramu. Maja Gojković izrekla je drugu opomenu Božoviću navodeći da je Milićeviću u pauzi rekao: "Hoćeš da ti zavarim šamarčinu".

Prema beleškama, Božović je posle izlaganja ministra finansija Dušana Vujovića tražio repliku, Milićević mu je rekao da nema osnova za repliku i upitao ga po kom osnovu želi da replicira.

U tekstu prenosimo deo steno beleški nastavka tog razgovora: Božović: ..."Što ne slušate ako ste me pitali" Predsedavajući: "Samo trenutak".

Božović: "Ne budi bezobrazan. Slušaj me kada si me pitao".

Predsedavajući: "Prvo, ne možete tako da mi se obraćate".

Božović: "Kako se ponašaš? Pitao si me i onda me slušaj. Nemoj da me prekidaš u pola rečenice".

Predsedavajući: "Ja vama persiram, ali sam se okrenuo na drugu stranu jer sam..." Božović: "Ja ne mogu da ti persiram".

Predsedavajući: "Kolega Božoviću imate opomenu. Upravo vam izričem opomenu. A sada ... pravim pauzu od dva minuta, jer nećete postići cilj koji želite i neću dozvoliti da sednica koja ima izuzetnu važnost i značaj ide ovim tokom".

Božović: "Šta nećeš da dozvoliš" Steno beleške nastavljaju se zapisima nastalim posle pauze.

Predsednik (Maja Gojković): "Poštovani poslanici izričem opomenu Balši Božoviću zato što je kad sam ušla u salu potpredsedniku rekao: 'Hoćeš da ti zavarim šamarčinu' i to javnost Srbije mora da zna. Ovo je stvarno prevršilo svaku meru".

Radoslav Milojičić (DS): "Nije tako rekao".

Predsednik: "Tako je rekao i potvrdiće potpredsednik. Nemamo šta da razgovarao na ovakav način. Ovo nisu argumenti, ovo je nasilje u parlamentu"....

Poslanici vladajućih partija tvrdili su da se u skupštinskim steno beleškama može videti Božovićeva pretnja Milićeviću. Poslanik Socijalističke partije Srbije, iz koje dolazi i potpredsednik Milićević, Neđo Jovanović rekao je više puta da se to vidi u stenogramu.

Božović je novinarima rekao da je Maja Gojković izmislila da je pretio Milićeviću da će ga ošamariti, da tako nešto nije rekao, već da je prišao predsedavajućem da raspravi zašto mu je prethodno izrekao opomenu.

Foto: Zorana Jevtić, Marina Lopičić

