OPŠTI HAOS U SKUPŠTINI: Maja kaznila Balšu zbog pretnji šamarom, on tvrdi da je sve izmislila

Poslaniku Demokratske stranke Balši Božoviću izrečene su danas dve opomene u roku od nekoliko minuta tokom rasprave o budžetu za 2018. godinu. Prvu opomenu Božoviću je izrekao potpredsednik Skupštine Srbije Đorđe Milićević kada je tražio repliku na izlaganje ministra finansija Dušana Vujovića.

Milićević je potom odredio pauzu od dva minuta, kada je predsedavanje preuzela predsednica parlamenta Maja Gojković, koja je čim je počela sednicu Božoviću izrekla drugu opomenu, jer je kako je rekla Milićeviću rekao "hoćeš da ti zavalim šamarčinu".

"Izričem kaznu Božoviću jer je potpredsedniku (skupštine) rekao 'nemoj da ti

zavalim šamarčinu'. Ovo nisu argumenti, ovo je nasilje u parlamentu. Prestanite da vršite teror nad poslanicima koji žele da rade", rekla je Gojkovićeva.

Predsednica Skupštine nije dala pravo na repliku poslaniku DS Radoslavu Milojičiću, kojem je rekla da "raspravi sa Božovićem ko je njemu dozvolio da dođe ovde da poslaniku raspali šamarčinu".

Ona je najavila da će opomenu dobiti svako ko bude vikao na predsednika, potpredsednika, ministre i druge poslanike.

Sednica je nastavljena izlaganjem poslanika po redu.

Skupštini u poslepodnevnim časovima prisustvuje premijerka Srbije Ana Brnabić.



Balša Božović negirao je da je pretio šamarom potpredsednikom Skupštine Srbije Đorđu Milićeviću, i dodao da to nije prvi put da predsednica parlamenta Maja Gojković izmišlja napade.

On je kazao da mu je Gojkovićeva opomenu izrekla na pauzi.

"Bila je pauza, ona nije vodila sednicu, izmislila je šamar i izrekla mi drugu opomenu", rekao je novinarima u Skupštini Srbije Božović, kojem su danas Milićević i Gojkovićeva izrekli dve opomene.

On je kazao da je s ministrom finansija Dušanom Vujovićem polemisao o penzijama i da je tražio repliku, jer ga je imenom i prezimenom pomenuo i vređao predsednik poslaničke grupe Srpske napredne stranke (SNS) Aleksandar Martinović.

"Milićević, kome su rekli da treba da mi da pravo na repliku, on je to negirao, jer mu je Martinović pokazivao da mi ne da, ja sam onda digao poslovnik, on je odredio pauzu i rekao mi je da apsolutno neće dozvoliti meni više da govorim. U pauzi ja sam prišao i počeo da se raspravljam sa Milićevićem, u tom trenutku je ušla Maja Gojković i u mikrofon rekla da sam ja pretio šamarčinom", rekao je Božović.

On je rekao da će DS ostati u Skupštini jer je važno da postoji bar jedan poslanik koji će se suprotstaviti aktuelnoj vlasti. Poslanica DS Aleksandra Jerkov rekla je da Maja Gojković ne zna koje su bile okolnosti zbog kojih je izrekla opomenu, jer je u tom trenutku ušla u Skupštinu i da je ona ta koja sprovodi nasilje.

"Vaše izmišljene priče o tome šta se i kada desilo, to bi bilo ravno tome kada bih ja rekla da ste Vi mene uvredili kada ste ovde ušli. Izmišljene uvrede upućene vama niko ovde ne mora da trpi", rekla je Jerkovljeva Maji Gojković.

