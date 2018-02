BIVŠI MINISTAR POLICIJE RS: Hteo sam da ubijem Mladića zbog Legije

Bivši ministar policije Republike Srpske Tomislav Kovač, koga sud BiH tereti za genocid u Srebrenici 1992, tvrdi da je potezao pištolj na Ratka Mladića, i to u prisustvu Radovana Karadžića, a sve zbog konvoja sa ženama i decom koji je trebalo da izađe iz Sarajeva.



Kovač, koji je u to vreme imao niži čin u policiji, kaže da je svađa između njega i Mladića nastala zbog konvoja sa ženama i decom koji je 19. maja napustio Sarajevo, a koji je Milorad Ulemek Legija, po naređenju Neđa Boškovića i Vojske Jugoslavije, zaustavio i zadržao na Ilidži. Cilj je bio da se izvrši ucena kako bi jugoslovenski vojnici mogli na miru da napuste Sarajevo, ispričao je Kovač za TV Fejs.



Svojeglav



Kovač kaže da su se u to vreme Karadžić i Mladić nalazili u kasarni u Lukavici i da je on otišao tamo i sukobio se s generalom.

- Onako, kakav sam bio svojeglav, dolazim i tražim od Radovana da se pusti taj konvoj. Mladić skače prema meni i kaže ko sam ja da mogu o tome da odlučujem. I dolazi do sukoba. Radovan je tad skočio, ali ja nisam zazirao. Tad smo se sukobili, ja sam već za pištolj povukao, malo je falilo da dođe do bukvalnog obračuna između mene i Mladića - ispričao je Kovač, a na pitanje da li je potegao pištolj, naveo je:

- On nije, ja jesam.

Kovač je otkrio i da je bilo predloga nekih generala da se napravi neka vrsta puča da bi se razračunali s Ljubišom Bearom, tada načelnikom bezbednosti Generalštaba Vojske RS, ali možda i sa Ratkom Mladićem.

- Bilo je predloga nekih generala iz vojske, ali to je bilo već kraj događaja u Srebrenici, a postfestum je do mene došlo, tražili su da napravimo neku vrstu puča i da ih sve pobijemo, ali ja nisam bio spreman da u sve to uđem jer bi izbio građanski rat. Bila je jedna grupa generala u vojsci. Hteli su, ali nisu imali snage u tom momentu možda svi, jer rat nije bio završen. Da je završen, verovatno bi svašta bilo tada - rekao je on i dodao da je trebalo da se „razračunaju s Bearom i još nekim, pa možda čak i s Mladićem“.



Beara podstrekač



Kovač je dodao da Karadžić nije bio u toj grupi koja je mogla da bude likvidirana. On je kazao i da je Beara najodgovorniji za dešavanja u Srebrenici.

- Beara je čovek koji je direktno podstrekač. Nažalost, umro je i žao mi je što se nikada nisam mogao tog čoveka da ispitujem - rekao je Kovač.

O bivšem predsedniku Srbije MILOŠEVIĆ TRAŽIO DA TAJNO ISTRAŽUJEM SREBRENICU

Kovač je rekao da je Jovica Stanišić, bivši šef DB, u njegovoj kancelariji naredio Karadžiću i Krajišniku da izađu iz pakta sa RS Krajinom i da ih moraju pustiti da izgube rat. Na pitanje zašto je RS Krajina pala, a RS nije, on je odgovorio da je RSK nastala voljom Slobodana Miloševića i da je tako i nestala. - Republika Srpska je imala mnogo veći broj ljudi i imali smo svoj identitet. Sva organizacija, državna i policijska, nastala je iz bosanskohercegovačkih struktura s tog prostora. Nama Milošević nije mogao tako da manipuliše - kazao je on.

Kovač je kazao i da je tajno 1995. istraživao događaje u Srebrenici, jer je to bilo neophodno zbog Dejtonskog sporazuma: - To je tražila od mene srpska delegacija s Miloševićem na čelu. Niko od rukovodstva nije znao. Morao sam da dam odgovore i dao sam ih.

