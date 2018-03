VARNICE U VLADI Zorana: Ana, o rekonstrukciji odlučuje SNS

Mihajlovićeva stavila do znanja predsednici Vlade gde se donose odluke o eventualnim promenama u Nemanjinoj 11

Najava rekonstrukcije Vlade Srbije uzburkala je duhove u Nemanjinoj 11, pa je i juče nastavljeno peckanje između premijerke Ane Brnabić i pojedinih ministara.



Najkonkretnija i najdirektnija ponovo je bila potpredsednica Vlade i članica Predsedništva SNS Zorana Mihajlović, koja je upozorila Anu Brnabić da je otvorila temu rekonstrukcije o kojoj treba da odlučuje SNS.

- Mi smo poverenje predsednici Vlade Ani Brnabić dali u SNS, na predlog predsednika Vučića, i zato očekujem da tamo razgovaramo o radu ministara i eventualnoj rekonstrukciji... Naravno da uvek može bolje i da treba da vidimo rezultate svakog od nas, ali postoji mesto za to, a to je pre svega SNS - naglasila je ministarka.



Ona tvrdi za naš list da nije u sukobu s premijerkom.

- Nemam ja ništa protiv premijerke Brnabić, već se samo trudim da radim svoj posao najbolje što umem. I kada govorim da Srbija treba da dobije moderan i evropski zakon o rodnoj ravnopravnosti, i kada uvodimo elektronske građevinske dozvole po kojima smo 10. na svetu, bilo kad gradimo nove auto-puteve i obnavljamo pruge i gradimo stanove, ja samo radim svoj posao. I samo tražim i od svih drugih da rade svoj posao najbolje što mogu. A kako to nekom izgleda i kako to doživljava, to je njihova stvar, a ne moja - izjavila je ona.



Brnabićeva je pre nekoliko dana rekla da je rekonstrukcija Vlade „otvorena tema“ i da će se o smeni ministara odluka donositi na osnovu njihovih rezultata.



Kurir je, podsetimo, pisao da bi Brnabićkin kabinet uskoro mogao biti osvežen s najmanje četiri nova ministra - aktuelni gradonačelnik Beograda Siniša Mali i gradski menadžer Goran Vesić mogli bi da preuzmu resore privrede i infrastrukture (bili bi odvojeni), a ministarstva kulture i zdravlja direktorka Službenog glasnika Jelena Trivan i direktor „Tiršove“ Zoran Radojičić. Otkazi bi mogli da potkače i socijaliste u Vladi, a prvi pik bi mogao da bude Branko Ružić, ministar državne uprave i lokalne samouprave.

