FRKA U DVERIMA: Boško ne da ostavku, odlaze članovi Političkog saveta, predsedništvo stranke smenjuje Srđana Noga?

BEOGRAD - Mi tvrdimo i odgovorno stojimo iza toga da su beogradski izbori pokradeni, da je Socijalistička partija Srbije (SPS) bila ispod cenzusa i da je pogurna iznad, a da koalicija Dveri i Dosta je bilo ne zna svoj rezultat, jer nije dobila uvid u birački materijal, izjavio je lider DveriBoško Obradović.

Ćutali smo 10 dana od izborne noći 4. marta, zato što nismo želeli da učestvujemo u političkom pozorištu koje je režirao predsednik Srbije, predsednik SNS, vd predsednik Vlade Srbije, gradonačelnik svih gradova i opština i predsednik svih mesnih zajednica u Srbiji – oličen u jednom čoveku, rekao je Obradović na konferenciji za novinare u Skupštini Srbije.

foto: Promo

Najpre imamo obavezu da pod znacima navoda "čestitamo" Aleksandru Vučiću na izbornoj pobedi: Svaka čast, majstore.

Vrhunski si izveo ovu izbornu krađu u Beogradu, istakao je Obradović.

Obradović je najavio da će poslanička grupa Dveri predati Skupštini Srbije zahtev za formiranjem skupštinskog anketnog odbora koji bi istražio okolnosti izbornog procesa na gradskim izborima u Beogradu.

Ako vlast na to pristane i dokaže se da nije bilo izborne krađe – svi mi podnosimo ostavke na funkcije u Dverima i mandate narodnih poslanika i napuštamo politiku.

Ako vlast nije spremna da se formira jedan zajednički skupštinski anketni odbor, koji bi činili predstavnici svih poslaničkih grupa, i da se nakon toga urede birački spiskovi i stanje u medijima – nema jačeg dokaza da imaju nešto da kriju i da su izbori bili neregularni, prekao je on.

foto: Fonet TV

Ostavke nisu tema dok vlast krade izbore, izdaje Kosovo i Metohiju, menja Ustav Srbije, a razgovora unutar Dveri ima kako da još više ojačamo našu političku organizaciju i tako utičemo na smenu aktuelne vlasti, rekao je Obradović.

Predsedništvo Dveri smenjuje Srđana Noga?

Srđan Nogo, predsednik beogradskog odbora Dveri, po svemu sudeći biće smenjen sa te funkcije zbog loših rezultata na beogradskim izborima.

Članovi Dveri nezadovoljni su činjenicom da je njihov pokret ostao ispod cenzusa. Smatraju da kampanja nije osmišljena kako treba i da za to neko treba da snosi posledice, kao i da je najveći krivac za to predsednik beogradskog odbora i predsednik antikorupcijskog tima Dveri. Izvor Danasa tvrdi, ipak, da će Predsedništvo Dveri samo formalno smeniti Srđana Nogu, kako bi se smirile strasti u stranci, ali da će on zapravo dobiti neka nova zaduženja.

foto: Beta/Miloš Miškov

U Dverima juče nisu želeli ni da potvrde, ali ni demantuju saznanja Danasa. Rečeno nam je da je sednica Predsedništva zakazana za ponedeljak uveče i da će se tada razgovarati o rezultatima Dveri na beogradskim izborima. „Da li će neko biti smenjen ili ne znaće se tek na toj sednici. O smenama ne želimo unapred da govorimo“, rečeno nam je u Dverima. Nogo nije odgovarao na naše pozive i poruke.

Osim smena u vrhu stranke, Dveri bi mogle uskoro da ostanu i bez većine članova Političkog saveta. Predsednik tog saveta Kosta Čavoški i profesor Filološkog fakulteta Milo Lompar već su napustili to savetodavno telo. Kako Danas saznaje, više se neće tamo vraćati, niti učestvovati u radu. Šta će uraditi ostali članovi Političkog saveta, koji su sredinom januara, najavili da će napustiti pokret zbog neprirodnog koalicionog saveza Dveri i Dosta je bilo Saše Radulovića, ostaje da se vidi. Zbog beogradskih izbora nesporazum između Političkog saveta i rukovodstva Dveri je zamrznut kako sukob ne bi štetio rejtingu Dveri. Očekuje se da će, nakon „katastrofalnih rezultata“ na beogradskim izborima, i ta tema doći na dnevni red.

foto: Printscreen/Facebook

Ostavke su sredinom januara najavili sem Čavoškog i Lompara i docent na Pravnom fakultetu u Kragujevcu Zoran Čvorović, profesor Aleksandar Lipkovski, kao i publicista Srđa Trifković. Pojedini članovi PS Dveri tada su tvrdili da ne žele da budu fikus-pokriće za koalicione saveze, koji sa „srpskog stanovišta“ predstavljaju protivprirodni blud. Većina članova Političkog saveta Dveri bila je za to da ovaj pokret na beogradske izbore treba da izađe u koaliciji sa Demokratskom strankom Srbije na čijem je čelu Miloš Jovanović i sa Pokretom za zdravu Srbiju Milana Stamatovića, ali da niko od njih nije bio za koaliciju sa Sašom Radulovićem.

Članovi Političkog saveta Dveri, kako Danas saznaje, smatraju da se njihov predizborni strah zbog koalicije sa „neozbiljnim ljudima iz Pokreta Dosta je bilo pokazao opravdanim“ i nadaju se da se kratkoročni oportunizam, ma kako pravdan, neće pokazati fatalnim za budućnost Dveri.

Pokret Dveri napustiće i njihovi saveznici i savetnici iz radne grupe za Kosovo i Metohiju koju su im pomagali u organizovanju tribina – Dejan Mirović, Marko Jakšić, Slaviša Ristić, Dragana Tripković.

(Kurir.rs/FoNet/Danas)

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

KURIR TV VESTI: KO JE UHAPŠEN U AKCIJI RAZBIJANJA ELITNE PROSTITUCIJE: Studentkinje, makroi i još...?!

Kurir

Autor: Kurir