DRECUN: Dijalogom se šalje poruka da se situacija stabilizuje

Drecun je na RTS rekao da je razumna odluka da se ne daju izjave nakon sinoćnog dijaloga u Briselu na najvišem nivou.

Podsetivši da je posle prethodnih razgovara u Briselu kosovski predsednik Hašim Tači imao jednu jako provokativnu izjavu koja je odudarala od onoga o čemu se razgovaralo, Drecun kaže da mu se čini razumna odluka da se posle sinoćne runde ne izlazi sa izjavama već je samo visoka predstavnica EU Federika Mogerini dala jednu uopštenu izjavu iz koje se ipak mogu izvesti neki zaključci.

ZAVRŠEN SASTANAK U BRISELU: Delegacije Beograda i Prištine bez izjave!

"Ovo može da nagoveštava da se razgovaralo o konkretnim temama gde je svaka strana izašla sa svojim rešenjem, a vidimo da je Mogerini rekla da su obe strane bile konstruktivne", rekao je Drecun.To, dodaje, znači da na dnevnom redu nije uopšte bilo pitanje koje je pokušala da nametne Priština, a to je da od Beograda dobije priznanje samoproglašene nezavisnosti.

Drecun smatra da nije bilo realno da se ostvare spekulacije da će prištinska strana doći u Brisel sa papirom o priznanju nezavisnosti, navodeći da bi to bila potpuna opstrukcija od Prištine, s ozbirom da je poznat stav Beograda da o tome neće uopšte da razgovara.

Priština je, kaže, mogla da Mogerinijevoj predstavi možda neko svoje viđenje toga i da smatra da bi okvir razgovora trebalo da izađe iz statusa neutralnog i da se razgovara o statusu KiM.

"Ali sem toga nisu dalje mogli. Ako je Mogerini to prenela našoj delegaciji to je odmah odbijeno. Mislim da se nije gubilo vreme oko toga. To bi zaista blokiralo proces normalizacije odnosa i to bi bio pokušaj Prištine da Beograd prosto nateralo da odustane od procesa dalje normalizacije odnosa", kaže Drecun.

Razvoj događaja, navodi, ukazuje da se sinoć razgovaralo o konketnim pitanjima koja mogu da ugroze stabilnost kao što je situacija ne severu KiM, upad specijalnih jedinica, zid u Kosovskoj Mitorivici, pravosuđe, a možda i energetika.

"Pretpostavljam da je možda načeta tema o ZSO da se konačno konkretno o tome razgovara kako da se realizuje", naveo je Drecun.

Očekuje kontinuintet češćih sastanaka na najvišem nivou u Briselu koji neće trajati tako dugo kao što su bile one iscrpljujuće faze razgovora prilikom postizanja prvog Briselskog sporazuma.

Ističe da je neophodno otkočiti proces formiranja ZSO za koji kaže da je temelj Briselskog dogovora, ali i ključna tačka razilaženja Beograda i Prištine. Dodao je da Priština ne želi da realizuje ono što je prihvatila i dogovorila, postavljajući razne preporeke na tom putu.

"ZSO mora da se formira. To će biti jedini mehanizam koji će stajati srpskom narodu da se zaštiti, da obezbedi sebi ekonomsku perspektivu, pored bezbednosti koja je ključna. To će biti mehanizam preko koga će država Srbija biti zvanično prisustna na KiM, to će biti veliki pomak u stabilizaciji", zaključio je Drecun.

Autor: Tanjug