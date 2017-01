EKSKLUZIVNO! MILOŠEVIĆEV UNUK SLAVIO PUNOLETSTVO: Dačić bio najveseliji gost!

Marko Milošević, sin Marka Miloševića i Milice Gajić i unuk pokojnog predsednika SRJ Slobodana Miloševića, proslavio je preksinoć 18. rođendan u restoranu „Konak“ u Požarevcu!

Društvo na okupu... Marko Milošević sa prijateljima

Među najbližom rodbinom i prijateljima na proslavi je bio i šef socijalista Ivica Dačić sa sinom Lukom i suprugom Sanjom. Kako nam je priznao lider SPS, žurka nije mogla da prođe bez njegove čuvene „Miljacke“.- Zamolili su me da to otpevam i naravno da sam pristao. Na slavlju su bili samo rođaci i najbliži prijatelji, nas osamdesetak. Od političara sam bio jedini. Marko je divan dečko, moj Luka i on su vršnjaci - rekao nam je Dačić.

Staro prijateljstvo... Marko Milošević i Milica Gajić sa Ivicom, Lukom i Sanjom Dačić

Šef socijalista kaže i da na proslavi nije pričao sa Markom o tome da li i dalje stoji iza svoje želje da se, kad postane punoletan, učlani u SPS, ali je rekao:- Bilo bi mi drago da se učlani, a ja mu, naravno, čuvam funkciju.

Čuva mu fotelju u SPS... Ivica Dačić, Marko Milošević i Luka Dačić

Podsetimo, Marko Milošević je u ekskluzivnom razgovoru za Kurir prošle godine rekao da mu je deda Slobodan uzor, pa će zbog toga, čim završi gimnaziju, upisati pravni fakultet, a na pitanje da li planira da se bavi politikom, rekao je:

- Politika je nešto što je meni i mojoj porodici nanelo mnogo zla. Ipak, kad napunim 18 godina, razmišljam da se simbolično učlanim u SPS, partiju koju je moj deda osnovao.

Nije dočekao da proslavi unuku 18. rođendan... Slobodan Milošević

MIRA NEĆE DA KAŽE ŠTA JE KUPILA UNUKU ZA ROĐENDAN



Mirjana Marković, baba Marka Miloševića, nije htela da otkrije šta je svom unuku poželela za 18. rođendan i da li mu je spremila neki poklon.



Inače, Marko je ranije za Kurir rekao da nije nasledio dar za pisanje od bake.

- Mnogi kažu da je baka talentovana za pisanje, ali ja još nisam stigao da pročitam neku od njenih knjiga - rekao je Marko.

http://chats.viber.com/kurir

Autor: Foto: Privatna arhiva,Foto: Profimedia