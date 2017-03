JANA LJUBIČIĆ: Janković iznosi neistine o politizaciji policije

Kako je rekla ponajmanje Janković, "koji danas otvoreno laže", ima pravo da bilo koga optužuje da je zloupotrebio neku funkciju, jer je upravo on poznat po politizaciji funkcije Zaštitnika građana,koju je godinama svesno zloupotrebljavao u političke svrhe.

"Na to sam više puta upozoravala javnost, a sve se potvrdilo kada su ga predstavnici bivšeg dosovskog režima kandidovali za predsednika. Dobro je što narod, na osnovu njegovog dosadašnjeg angažmana, može da vidi šta bi on radio kada bi se, ne daj Bože, dočepao funkcije predsednika Srbije, jer se sigurno ne bi rukovodio Ustavom i zakonima naše države, kao što to nije radio ni kada je bio Zaštitnik građana" rekla je Ljubičić.

Kako je navela Janković očigledno polazi od auto-projekcije i misli da su svi isti kao on i njegova DS, koja ga je kandidovala za predsednika, a u čije vreme je ta partija bila i policajac, i tužilac, i sudija."To vreme je, na sreću građana Srbije, prošlost i verujem da građani neće dozvoliti da se ponovi. Danas je svima jasno da dosovski kandidat, Janković, kao ni njegovi saborci, ne nude konkretni politički plan, već u nedostatku bilo kakvog programa pokušavaju lažima da prouzrokuju haos, nestabilnost i svakodnevno pozivaju na nemire u Srbiji" dodala je.

Prema njenim rečima građani Srbije odlično se sećaju vremena vladavine DS, čiji je kandidat Janković, kada su glavni investitori u Srbiji bili narko-dileri."Da li DS i njihov predsednički kandidat, bivši lažni zaštitnik građana, Janković, stvarno misle da je narod zaboravio na sve pljačkaške privatizacije, sramno bogaćenje političara na štetu naroda, kao i otpuštanja stotina hiljada radnika što je bio jedini rezultat njihove politike" upitala je Ljubičić.

Autor: Agencija TANJUG,Foto: Marina Lopičić