MRKONJIĆ ODBRUSIO STEFANOVIĆU: Nešo, Ružić je za tebe Sorbona!

Jeste nova godina, ali rat među koalicionim partnerima SNS-SPS bukti istim intenzitetom! Čorbu je ovaj put zabiberio počasni predsednik SPS Milutin Mrkonjić!



Pošto je ministar policije Nebojša Stefanović rekao da Ivica Dačić treba konačno da kaže da li je i njegov stav to što radi Branko Ružić, oglasio se Mrkonjić i poručio da je Ružić divan mladić, dok je Stefanović potpuno nebitan!



Ko je kvazipolitičar



- Bane Ružić je izvanredan mladić i sjajan mladi političar, a ja ne komentarišem izjave nebitnih, kvazipolitičara sa političke scene Srbije. Bane je Sorbona za njih - kazao je u dahu Mrkonjić u razgovoru za naš list.



Ne smiruju se... Nebojša Stefanović i Branko Ružić

Novica Tončev, predsednik opštine Surdulica, otišao je korak dalje, pa je rekao da veruje da su Dačić i Ružić jedinstveni, te da je lider SPS oduševljen Ružićevim slobodnim izjavama (onim u kojima napada SNS, prim. aut.).- Sve što izjave potpredsednici SNS ide u prilog rastu rejtinga SNS i Vučića. Tako je i sa SPS kad se oglasi Ružić, jer njegove izjave uvek dižu rejting SPS i Dačiću. A to što naša Statutarna komisija ne sme da udari na Ružića, dokaz je jedinstva Ivice i Branka - kaže Tončev i dodaje:- Za mene nema dileme da se Dačić potajno oduševi kada pročita Ružićeve izjave, jer je svestan da Branko želi da ojača poziciju stranke u javnosti i biračkom telu. Kad god Ivica prokuva i glava mu se usija od muke i pritisaka, Ružić mu drugarski sipa kofu hladne vode na glavu i on se ohladi. Sve dok je to „tuširanje" dobronamerno i u interesu SPS, stranački organi sigurno neće kažnjavati Ružića.Podsetimo, Stefanović je, na pitanje da li misli da Ružić ima prećutnu dozvolu Dačića za to što radi, jer i pored niza gafova i dalje sedi u vrhu stranke, rekao u intervjuu za Večernje novosti:- To se i ja pitam, ali na to treba da odgovori Dačić. On treba konačno da kaže da li je ovo što radi Ružić i njegov stav ili ne. Mada, i izostanak sankcija po Ružića je neka vrsta odgovora.Ivica Dačić juče nije odgovorio na SMS s konkretnim pitanjima. Po običaju.

Autor: K. Blagović,Foto: Damir Dervišagić,Foto: Marina Lopičić