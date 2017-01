NIKOLIĆ: Srbija će poslati vojsku na Kosovo i Metohiju ako Srbi budu ubijani

"Ako budu ubijani Srbi, da", rekao je Nikolić na pitanje da li je Srbija spremna da pošalje svoju vojsku na Kosovo i Metohiju i dodao da bi bila poslata i policija i da bi bio spreman da ide i on sam, što mu, kako je rekao, ne bi bilo prvi put.Nikolić je posle sednice Saveta za nacionalnu bezbednost, održane u Generalštabu Vojske Srbije, rekao da Srbija ne želi sukob i da nikoga neće napasti, ali da kao država i po Ustavu ima obavezu da štiti svoje gradjane.

"Dok sam ja na funkciji (predsednika), trudiću se da ni sa kim ne ratujemo, ali ako to ne bude moglo da se izbegne, preuzeću odgovornost za sve odluke koje budem doneo", rekao je Nikolić.

On je naveo da je Srbija još spremna da jučerašnje dogadjaje tumači kao provokaciju, jer ne želi nikakav sukob.



VIDEO GENERALŠTAB VOJSKE SRBIJE Nikolić: Pojavljivanje jedinice ROSU bio je znak da Albanci žele rat

Nikolić je, medjutim, ocenio da je jučerašnji dan protekao na ivici sukoba i da je slanje specijalnih jedinica Kosovske policije ROSU na sever Kosova, gde se očekivao dolazak voza iz Beograda, bio znak da Priština želi sukob.

"Oni (ROSU) se ne bi izvukli juče sa Jarinja, ali je pitanje da li bi vi danas izveštavali sa sednice Saveta za nacionalnu bezbednost ili sa frontova", rekao je Nikolić novinarima i zatražio da se Evropska unija i SAD izjasne o izjavi kosovskog premijera Ise Mustafe u kojoj im on zahvaljuje zbog podrške.

Nikolić je ocenio da dok se to ne raščisti, ne može biti reči o nastavku briselskog dijaloga Beograda i Prištine, da je to njegov savet i da misli da se s premijerom Aleksandrom Vučićem saglasio o tome.

Govoreći o jučerašnjem incidentu, Nikolić je ocenio da se radi o "trzajima odlazeće američke administracije" koja to radi da bi "opravdala trgove i ulice" koji su nazivani po njima ali da Srbija ipak u Briselu, posle toga, treba da razgovara samo o prolasku tog voza, jer je sve drugo bespredmetno dok se to ne omogući.

Predsednik Srbije je odbacio tvrdnje da je slanje tog voza na relaciji Beograd - Kosovska Mitrovica, na kom se nalazila poruka da je Kosovo Srbija, predstavljalo provokaciju Beograda i rekao da se to ne razlikuje od tvrdnji Prištine da je Kososvo nezavisno.

"To je političko delovanje i ne možemo to da rešavamo tako što ćemo da pošaljemo minere da miniraju prugu", rekao je Nikolić i dodao da je državno rukovodstvo Srbije intenzivno razgovaralo s predstavnicima medjunarodne zajednice, a da će se on u utorak sastati sa ambasadorom SAD u Beogradu.

Nikolić je ocenio da je u subotu prekršeno više dogovora iz Brisela, pre svega onih koji se tiču slobode kretanja ali i slanja jedinice specijalne kosovske policije severno od reke Ibar, bez odobrenja NATO ili poziva lokalne zajednice.

On je dodao da Srbija očekuje i objašnjenje od NATO o tim dogadjajima i ocenio da sve dalje zavisi od tog objašnjenja, a da taj savez, što se njega tiče, treba da se skloni iz pokrajine ako nije u stanju da sprovede postignute dogovore.Sednica Saveta održana posle najnovijeg zaoštravanja u odnosima Beograda i Prištine, pošto juče u Kosovsku Mitrovicu nije stigao voz iz Beograda zbog mogućnosti izbijanja sukoba.

Autor: Agencija BETA,Foto: Tanjug/Dimitrije Goll