OLIVER IVANOVIĆ OTKRIO: Nisu mi smestili ni Albanci ni Srbi, već...

„Mnogo različitih faza, osećanja sam prošao - od dubokog šoka, iznenađenja, razočaranja u međunarodnu pravdu i međunarodne institucije, zbunjenosti i besa zbog osećanja bespomoćnosti u sudaru sa pravnim nasiljem, politikanstvom, intrigama“, kaže u razgovoru za Njuzvik Oliver Ivanović, lider građanske inicijative „Srbija, demokratija, pravda“, koji je uhapšen 27. januara 2014. godine, dva dana pred istek roka za podnošenje kandidature za gradonačelnika Kosovske Mitrovice. Nekoliko dana pre hapšenja ubijen je Dimitrije Janićijević, kandidat Samostalne liberalne stranke, kome je Ivanović bio kum.





Mnogi ga smatraju veoma veštim političarem, čovekom koji je sedeo i u klupama kosovskog parlamenta, ali je bio i državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju u Vladi Srbije. Ipak, tužilaštvo tvrdi da je 14. aprila 1999. godine u Severnoj Mitrovici, kao vođa srpske paravojne policijske jedinice, podsticao grupu podređenih pripadnika paravojnih snaga policije da počine ratne zločine protiv civila, kao i za teško ubistvo u pokušaju februara 2000. godine.



„U pritvoru sam već... Čini mi se jedan čitav život. Pitam se ponekad - zašto ja? Zašto sad?“



- Zašto? Je l’ imate odgovor na to pitanje?Preispitivao sam svaki svoj potez po stotinu puta i zaključio da nisam pogrešio, tačnije nisam učinio ništa čega bih se stideo, ništa protivzakonito ili nemoralno. Kada sam to utvrdio, onda sam mogao da pređem na pripremu odbrane jer je očigledno da su mi namenili duži boravak u pritvoru. Najvažnije mi je da ostanem stabilan u psihofizičkom smislu i da ne dozvolim da me slome jer im je to bio cilj.CEO INTERVJU PROČITAJTE NA PORTALU NEWSWEEK.RS

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Ukratko: Oslobodite Olivera Ivanovića





http://chats.viber.com/kurir

Autor: Foto: Zorana Jevtić