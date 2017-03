PRETNJE RATNIKA IZ BIH: Vučiću spremaju haos

Bezbednost premijera Aleksandra Vučića tokom sutrašnje posete Sarajevu biće pojačana dodatnim angažovanjem policije BiH i pripadnika tajne službe kako se ne bi ponovio scenario iz Potočara u julu 2015, otkriva Kurir.



Poseta Vučića, koji će učestvovati na Samitu premijera zemalja zapadnog Balkana, vodi se kao bezbednosno vrlo rizična, ne samo zbog Potočara već i zbog informacija da pojedine bošnjačke NVO i udruženja ratnih veterana spremaju nemire zbog odluke Međunarodnog suda pravde da odbaci zahtev za reviziju presude protiv Srbije.



Zbog tih upozorenja u Sarajevu je od pripadnika svih policijskih agencija formiran poseban štab koji će se brinuti o bezbednosti svih učesnika, a povećan je broj policajaca na ulicama i primenjuje se najstroži režim obezbeđenja. Pripadnici policije i tajne službe BiH biće raspoređeni u najmanje dva prstena oko objekata i u delovima grada u kojima će biti učesnici Samita.- Što se tiče srpskog premijera, njega će dodatno obezbeđivati policajci i agenti, njih između 50 do 100 - dodaje sagovornik Kurira iz bezbednosno-obaveštajnih struktura u Sarajevu.Uprkos ovim informacijama, Vučić je izjavio da ne želi da veruje u priče o planiranom napadu i da „putuje opterećen drugom vrstom problema, koje treba da rešava u ime Srbije“.- Znam da će me čuvati stotine ljudi iz njihove policije. Nemam nikakav strah i bojazan. Da me puste da šetam slobodno kroz narod, siguran sam da mi niko od običnog naroda ne bi ništa dobacio. Interesuje me samo šta možemo da uradimo za našu zemlju. Ne podnosim političare koji misle samo na sebe, a ne na zemlju - kazao je Vučić.Ministar bezbednosti BiH Dragan Mektić tvrdi da oni ne raspolažu informacijama da bi Vučićeva poseta na bilo koji način mogla da bude ugrožena.- U kontaktu smo danima unazad sa premijerovim obezbeđenjem jer ništa nećemo da prepustimo slučaju - poručio je Mektić.

Ivica Dačić

PRETNJE NEĆE SPREČITI POSETU



Šef diplomatije Srbije Ivica Dačić ocenio je da bezbednosne procene o mogućem ponavljanju situacije iz Srebrenice u julu 2015. neće sprečiti premijera Srbije da učestvuje na samitu u Sarajevu.

- To je idealna prilika da se pokaže da Srbija nema šta da krije, niti da igra dvostruku igru. Mi igramo pošteno, otvorenim kartama. Naše karte su otvorene zato što mislimo da vodimo politiku koja iskreno želi da rešava probleme i da gleda u budućnost - rekao je Dačić.

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

SLUŽBE ČUVAJU SRBE OD HARADINAJA



http://chats.viber.com/kurir

Autor: AP,Foto: Dragan Kadić,Beta