Rasim Ljajić: Vučićeva kandidatura najbolja za sve

"Još uvek se nadam da bi moglo da dođe do dogovora i najboljeg scenarija za sve i za predsednika Nikolića i vladajuću koaliciju. A, to podrazumeva postizanje dogovora o tome da Vučić bude zajednički predsednički kandidat", rekao je Ljajić Tanjugu.

Tako bi se, ističe Ljajić, obezbedio kontinuitet, puna politička stabilnost, koordinacija između vlade i predsednika.

"Sa druge strane, Vučić realno jedni ima šanse da pobedi već u prvom krugu izbora. Drugi izborni krug je jako rizičan za bilo kog kandidata vladajuće koalicije", ocenio je Ljajić.

On kaže da će se sve stranke opozicije ujediniti oko podrške opozicionom kandidatu koji uđe u drugi krug i da je to "već neizvesnost za bilo kog kandidata kojeg predloži vladajuća koalicija".

"Verujem, prema tome, da taj dogovor može da se postigne. U protivnom mi ćemo, sasvim sigurno, dati punu podršku i doprinos u samoj kampanji kandidaturi Vučića, jer verujemo da on može da pobedi na izborima", rekao je Ljajić.

Autor: Tanjug,Foto: Zorana Jevtić