SAŠA JANKOVIĆ: Izborna krađa je u toku, Beli je potreban Srbiji

Vlada je strane institucije nadležne za monitoring izbornog procesa, pozvala prekasno i to pokazuje da će 2. aprila biti pokušaja malverzacije tokom glasanja za predsednika Srbije", rekao je Janković novinarima u Subotici pred početak predizbornog skupa.

Državni resursi koji se koriste, medijska blokada koja traje - sve su to elementi izbora, dodao je on."Dolazeći u Suboticu video sam službene automobile s rotacijama koji idu u Novi Sad, na skup podrške Aleksandru Vučiću koji s pozicije premijera Srbije vodi kampanju za predsednika, a to je jedina funkcija koju formalno nije uspeo da stavi pod svoju šapu", ocenio je Janković.

Po njegovim rečima, biće kažnjen svaki pokušaj vlasti da izokrene izbornu volju gradjana, svaki pokušaj da otkazima i pretnjama i ucenama natera ljude da glasa za vlast.

"Vlast ne treba da se plaši ni mene ni opozicije, već institucija i zakona Srbije koji će ponovo važiti podjednako za sve građane Srbije, a pre svega za one koji su na vlasti", rekao je Janković.Zamoljen da prokomenariše protivkandidata Luku Masimovića - "Ljubišu Preletačevića - Belog", Janković je rekao da je on "sjajan mladi čovek" koji na "izvanredan način pokazuje svu apsurdnost" sistema, "besmisao u koji smo upali, svu otuđenost države i rada političkih stranaka, a to je Srbiji potrebno".

Građani treba da se "suoče sa svim nepočinstvima i svom apsurdnošču situacije u kojoj su institucije", rekao je on i dodao da treba pokazati šta je dobro, šta je država, da je moguće ići napred.

Janković je kasnije na mitingu ocenio da "Vučić shvata da u drugom krugu gubi izbore".Upitan da li očekuje da će odgovorni za rušenje u Savamali u Beogradu biti procesuirani, Janković je rekao da u svakoj instituciji ima ljudi koji znaju svoj posao.

"Možda su u nekom trenutku pomislili da je sve nemoguće i okrenuli glave, ali ja nemam razumevanje za to, ja imam decu i porodicu kao i svi drugi, želim da budem deo Srbije koja će takvim ljudima biti oslonac da ponovo rade svoj posao, ne plašeći se stranke, ni bilo kog partijskog lidera, ni Aleksandra Vučića koji je pomislio da je država i da je gospodar naših života", rekao je Janković.

