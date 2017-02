UKRATKO SA RATKOM FEMIĆEM U 5 DO 5: Neizvesna podrška Vučiću Politika 16:55, 23.02.2017. 1

Naprednjaci ne samo da su sigurni u to da će Aleksandar Vučić pobediti već u prvom krugu predsedničkih izbora, nego su uvereni da će da osvoji više glasova nego na parlamentarnim izborima prošle godine, a to je bilo, ako se ne varam 1.800.000 glasova.

Naravno da sada računa na podršku glasača koalicionih partnera, ali to je malo klizav teren. Ono, što na primer socijalisti u centrali govore, ne znači da će da poslušaju njihovi glasači na lokalu koji su u sukobu sa lokalnim naprednjačkim dahijama.



