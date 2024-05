"SAŠA POPOVIĆ JE DOBAR, NEĆE MI UZETI ZA ZLO" Oglasio se takmičar nakon haosa u Zvezdama Granda: Iskreno, mislim da ima još...

Pevač Inel Nukić (17) ove subote izazvao je haos u „Zvezdama Granda“, kada je odgovorio Saši Popoviću, a razlog je bio loš izgovor pojedinih reči u pesmi koju je izvodio.

O toj situaciji, ali i svom nastupu i celokupnom doživljaju na Grandovoj sceni pevač je sada otvoreno pričao.

- Ja sam zadovoljan svojim pojavljivanjem ovde. Uvek se trudim da iznesem svoj maksimum i skoro uvek sam dobio šest glasova, sad me je taj baraž malo ukopao. Čestitam Petru, stvarno je dobro otpevao i nisam ni sumnjao u njega, drago mi je – istakao je Inel.

Žiri često kritikuje Inela zbog „pucanja“ glasa, a on je istakao da je to zbog mutacije koja je u njegovim godinama još uvek prisutna.

- Iskreno, imam 17 godina i mislim da ima još te mutacije, da nije još u potpunosti izašla, ali, mislim da imam malo i psihološki problem, jer je velika trema ovde izaći. Trudim se da to izbegnem maksimalno, ali jednostavno se u jednom momentu desi malo i poljuja me atmosfera – iskren je Inel, a budući da na sceni svaki put pokaže fascinantnu energiju, otkrio je da li to vežba ili je takav i u prirodi:

- Ne, takav sam prirodno, uvek sam takav.

Bosanac je svojim komentarom o izgovaranju reči u pesmi „Srdo moja“ izazvao pravu buru, te je uspeo da natera Inela da odgovori Saši Popoviću što se retko dešava u „Zvezdama Granda“.

- Nisam mislio ništa loše. Bosanac mi je rekao da sam u pesmi „Srdo moja“ izgovorio „nasrdim“ umesto „rasrdim“. Ja sam pevao „rasrdim“ u sedmom ili osmom krugu i tada su mi rekli pevaj „nasrdim“ i ja sam to ispravio sada, da ih poslušam – rekao je on, a zatim otkrio da li misli da će mu Popović to zameriti:

- Mislim da mi neće uzeti za zlo, dobar je Saša Popović.

