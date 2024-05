TAKMIČILA SE SA PRIJOM, KUM JOJ JE SOFRA, MUŽ SIN MALOG MRAVA! Keba mi je rekao da se lažno smejem, bila sam u šoku! ISPOVEST

Posle duže pauze, na scenu se vratila pevačica Rada Sarić sa pesmom "Svetlo". Ona sad otkriva detalje svog privatnog života, takmičenja u "Zvezdama Granda" i odnosa sa kolegama.

Rada Sarić je na scenu Granda stala 2012. godine, a u finalu se našla sa Aleksandrom Prijović, Katarinom Grujić, Milošem Brkićem, Amar Giletom i drugima. Ona je bila jedan od favorita publike i žirija, a posle takmičenja je počela da puni klubove i snima pesme.

foto: Bojan Stevanović

Pevačica se nakon udaje za svog kolegu, muzičara Milana Čolovića – sina pokojnog Tomislava Čolovića koji je otpevao mega hit „Mali mrav“, povukla sa scene, a onda i rodila sina, pa ćerku. Ona smatra da je sad pravo vreme za njen povratak.

Nedavno si objavila pesmu „Svetlo“ sa kojom si se vratila na estradu, kako ti se čine reakcije ljudi?

- Dve, tri godine unazad sam tražila pesmu, malo sam bila i lenja, pa sam se obratila mojoj prijateljici Miri Mijatović, rekla sam joj da bih želela da mi uradi pesmu da se prepoznam u njoj, imam tu slobodu da joj kažem kad mi se nešto sviđa ili ne sviđa. Tu je sve vreme bio moj suprug, a naravno i kum Aleksandar Sofronijević. On mi je stalno govorio da moram da se vratim na scenu i nešto snimim. Našla sam pravu pesmu, namenila sam je mom suprugu i sebi, kao i svim zaljubljenim parovima. Kum je radio aranžman, pesmu smo radili u njegovom studio AS Studioton.

Koliko se scena promenila od kada si ti bila aktuelna?

- Mislim da se dosta promenila, ja sam sve ove godine pratila više dečje kanale zbog dece, nego što sam pratila muzičku scenu, ali sam gledala društvene mreže. Ovaj nov pravac muzike ne razumem i ne osećam, kao što će neko da kaže za moju pesmu da je spora balada i dosadna, tako je i meni taj novi pravac prebrz, zbrkan, zbunjen. Promenilo se dosta toga ali mislim da ovaj naš fazon pesama, pop folk nikada ne gubi svoju poziciju.

foto: Dragan Kadić

Po čemu pamtiš odrastanje?

- Rođena sam u Pančevu, a u Vladimirovcima sam odrasla, tu sam se školovala, imam brata i sestru. U Pančevu sam nastavila da se školujem, pa sam onda došla u Beograd. Kažu da sam kao dete bila vrckasta, volela sam da pevam, znala sam da ću se baviti pevanjem. Iako sam završila fakultet, nikada me to nije vuklo, samo muzika. Udala sam se za muzičara, sve me vodi ka muzici. Talenat sam nasledila od oca, sestra i brat su takođe talentovani, ali se ne bave pevanjem.

Kada si počela da pevaš?

- Išla sam na takmičenja, prvo pojavljivanje je bilo na Radiju S, to je bilo radijsko takmičenje, pa se onda ekranizovalo. Posle sam počela da pevam po nekim lokalima, imala sam malu ekipu ljudi. Tada je zarada bila mala – bile su potpuno druge razmere, ali sve je to negde nadogradilo moj um i moju percepciju rada. Praksa je pola nauke.

Koliko dugo si pevala sa tom ekipom dok nisi došla u Grand?

- To je bila neka početnička priča, posle sam nastupala sa Darkom Radovanovićem, pevala sam mu i prateće vokale na snimanju spotova i u nekim emisijama, bila sam i njegova radna pevačica. Onda sam se na nagovor Baneta Opačića prijavila za "Zvezde Granda" i sve je to išlo glatko.

foto: Dragana Udovičić

Koliko je trajala saradnja sa Darkom Radovanovićem?

- Nekih godinu-dve dana, ostavio je veliki trag i mislim da danas dosta pevača pokušava da postigne to što je on imao. On je prema meni bio veliki džentlumen, zaštitnički nastrojen, to mi je ostalo u glavi, zaista sam se osećala kao beli medved.

Kako si doživela veliku scenu u "Zvezdama Granda"?

- Na prvoj audiciji sam imala veliku tremu, baš sam skoro videla taj snimak. Brzo sam sve to prihvatila, vrlo sam odgovorna osoba, volim da dam svoj maksimum i to se i prepoznalo, posle mi je svaki krug bio sve lakši i lakši. Oslobodila sam se posle treme. Vesna Milanović je bila velika podrška svima nama, gurala nas je duhom. Keba mi je davao lepe komentare, a jednom mi je rekao da se lažno smejem, a meni stvarno nije bio dan i on je to primetio i ja sam u tom trenutku bila u šoku kako je on to primetio i od tada sam rekla da se više ne foliram. Nikada nisam jurila da budem zvezda, u takmičenje sam došla da budem viđena, da me ljudi upoznaju i da počnem da radim i snimam lepe pesme. Svako ko juri konkurenciju će da se zamori, ako nekoga kopiraš, onda se to vidi. Pod ovim nebom za svakoga ima mesta.

Mnogi tadašnji finalisti nisu više poznati…

- Ja sam sa svima u kontaktu, svi i danas rade, ali nisu napravili karijere. Miloš Brkić, Amar Gile, Katarina Grujić, Aleksandra Prijović, oni su se izdvojili. Prija je dostigla veliki nivo, to su divni ljudi sa kojima se i danas čujem i jako se obradujem svim njihovim uspesima.

Tada je više bilo prijateljstva među takmičarima nego rivaliteta?

- Jeste, kod Katarine Grujić sam išla na slavu, svi koji su mene podržavali su govorili da je ona uobražena, ali ona je potpuno drugačija. Miloš Brkić, Slađa Mandić i tako dalje, svi smo se družili. Katarina je lafčina, pozdravljam i njenu porodicu, oni su divni ljudi, ona bi pomogla šta god ti treba u pola dana i noći.

Šta te sačekalo posle takmičenja? Da li se cena nastupa povećala?

- Cena je išla postepeno, nisam odmah počela da zarađujem velike pare, danas ih retko ko zarađuje. Zarađivala sam evro po evro i išla sam korak po korak. Sačekalo me puno posla. Sećam se da sam bila na sastanku sa čelnicima Granda i da sam rekla da želim da radim, a ne da kažem da je moja cena 10 hiljada evra i sedim kod kuće. Imala sam ugovor sa Grandom, imali smo više menadžera koji rade za sve nas. Bilo je svirki i radnim danima, a vikend je svaki bio zauzet.

Kako izgleda jedan dan kada pevaš na privatnom veselju?

- Spremim se, vozač me odveze, nekada idem i sama ako je blizu. Zavisi kako je organizovano, počinje svirka sa nekim lepim pesmama, pa onda domaćini kažu nešto, ima raznih veselja. Ja ne pijem alkohol, nikada nisam popila kafu, nikada se nisam napila, nisam zapalila cigaretu, samo mi je bitno da ispoštujem domaćina. Da li je klub ili privatno veselje nema veze, uvek dajem svoj maksimum.

foto: Pritnscreen

Tvoj muž je takođe pevač, kako ste se upoznali?

- Moj muž je Milan Čolović, nadasve pevač, perkusionista, svira dosta instrumenata. Njegov tata je bio Tomislav Čolović Mali Mrav, a brat mu je bubnjar, tako da smo muzička porodica. Upoznali smo se u emisiji "Halo halo", kod moje drage Vesne Milanović, on je tu svirao sa kumom u orkestru, imali smo par pesama, pa smo otpevali i duet, a Vesna je tada meni uveliko tražila momka. On je mene tada prepoznao, pozvao na piće i eto Bog nas je spojio, iako sam rekla da nikada sa muzičarem neću biti. Imam divnu podršku, nadopunjujemo se.

- Bavimo se istim poslom, znam da on dosta radi i imam razumevanja, našu decu učimo ljubavi i strpljenju. Bez toga ne može da se održi jedna zajednica. Mi smo sedam godina u braku, uvek će tu biti neke rasprave, ali hiljadu puta se desi meni da sam nervozna jer sam sa decom po ceo dan i onda mi dođe Milan i nešto traži i ja se brecnem i on kaže – okej, razumem te, i mene već prođe taj bes. Trudimo se da budemo dobar primer svojoj deci, sin ima sedam godina, a ćerka tri.

