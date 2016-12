VACIĆ: U Kancelariji za KiM radim po osnovu ugovora o delu

Vacić navodi da je "radno angažovan u Kancelariji za KiM po osnovu ugovora o delu na poslovima podrške u prikupljanju sredstava i organizovanju pomoći namenjene socijalno ugroženim porodicama na Kosovu i Metohiji, obnovi crkava i manastira, funkcionisanju narodnih kuhinja i drugim humanitarnim aktivnostima u pokrajini", preneo je B92.

Ta televizija podseća da je Vacić pre nekoliko dana na društvenim mrežama objavio da je počeo da radi kao savetnik direktora Kancelarije za KiM.Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Djurić izjavio je juče da Miloš Vacić nije njegov savetnik, ali da radi u Kancelariji za KiM.

"Sve vreme dajem odgovor na to pitanje i sve vreme slušam samo laži i o sebi i o Miši Vaciću. Miša Vacić nije moj savetnik, on radi u Kancelariji za KiM i to je sve što imam da kažem", rekao je Djurić.

Autor: Agencija TANJUG