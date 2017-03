Vučić: Dosovci prete nasiljem! Zabrinut sam, ali ne odustajem

Premijer Srbije i kandidat vladajuće koalicije za šefa države Aleksandar Vučić rekao je juče da je zabrinut zbog poruka nasilja koje stižu od opozicije. S druge strane, naglasio je i da je on borac koji nikad ne odustaje.



Na pitanje Kurira da prokomentariše kandidaturu Ljubiše Preletačevića Belog, ali i drugih kandidata, kao i to koga od kandidata smatra za najvećeg rivala, Vučić je rekao da time nije mogao da se bavi.



Nema mesta šalama



- Uz mene je narod, tako da ćemo videti kako će se to završiti. Vrlo je teška utakmica kada desetorica skupljaju glasove na jednu stranu, plus nevažeći listići. Ne komentarišem ničije kandidature. Ono što me brine jesu poruke nasilja koje su iznosili pojedini dosovski kandidati i njihovi saradnici. Nadam se da ćemo mirnim, demokratskim procesom da izaberemo predsednika, ma ko to bio - rekao je Vučić.



On nije želeo da komentariše trvenja između opozicionih partija, jer je politika za njega „suviše ozbiljna stvar“.

- Ako hoćete da vodite državu, tu nema mesta ni šalama ni takvim sukobima. Čak nisam ni u stanju da zadajem neku vrstu političkih udaraca, jer imam mnogo pametnijeg posla. Oni mogu da se svađaju, da se hvale, potpuno svejedno, ne obazirem se na to - rekao je premijer.



Vučić je rekao i da od opozicije nije čuo nijedan program.

- Nisam čuo nijedan program i nijedan plan, a niste ga ni vi čuli. Zaista ništa nisam čuo, nijednu ideju, smislenu, suvislu, ozbiljnu i odgovornu, sem žestokih napada njih desetorice na mene - rekao je on.Na pitanje da li je nekad razmišljao da odustane, Vučić je rekao:



Kibicovanje i dobacivanje



- Nisam nikada. Ja sam borac. Ponosan sam na pošteno, odgovorno i ozbiljno obavljanje svog posla. Normalno je da u zemlji imate opoziciju, to je civilizacijska tekovina demokratskih društava. Ne razumem da uvek imate želju da kibicujete i dobacujete, a da se ozbiljnim problemima ne bavite.

O poseti BiH

NE IDEM U SARAJEVO NA ĆEVAPE



Povodom odlaska u Sarajevo, Vučić je rekao da u glavni grad BiH ide da bi se sastao i razgovarao sa svima koji budu došli.

- U Sarajevu ću se sastati sa svima koji dođu, ne idem tamo da jedem ćevape. Ko god da se pojavi u Sarajevu, ja ću s njim da razgovaram. Znate da me ne zanimaju formalnosti, ko je iz manje zemlje. Ne znam da li će Rama da dođe, još nije potvrdio - rekao je on.

O pregovorima s Prištinom

SRBIJA SVAKI DAN SPREMNA ZA DIJALOG



Premijer Vučić je naglasio da je Beograd spreman za nastavak dijaloga s Prištinom.

- Za dijalog smo spremni i danas i sutra i svaki dan. Čini mi se da neki u svetu nedovoljno ozbiljno shvataju posvećenost Prištine da odbija dijalog, što me plaši, ne u smislu njihove snage i onoga što bi mogli da učine protiv nas, već zato što je svaka vrsta nestabilnosti pogubna za nas.

Susret na vrhu Deseti sastanak šefa naše vlade i nemačke kancelarke

MERKELOVA OTKAZALA TRAMPU I POZVALA VUČIĆA U BERLIN



Premijer Srbije Aleksandar Vučić sastaće se danas po podne u Berlinu s nemačkom kancelarkom Angelom Merkel, pošto je ona morala da otkaže sastanak s predsednikom SAD Donaldom Trampom.



Sastanak Merkel - Vučić, inače njihov deseti, kancelarka je ranije planirla za petak, 17. mart.



Teme razgovora Vučića i Merkelove biće bilateralni odnosi, regionalna pitanja, evropska politika i ekonomija, kao i migrantska politika, najavila je nešto ranije zamenica portparola nemačke vlade Ulrike Demer.

- Velika je čast za malu zemlju kao što je Srbija što nemačka kancelarka Angela Merkel nije otkazala susret, već insistira na njemu - rekao je sinoć gostujući na TV Hepi premijer Vučić i objasnio:

- Mislio sam da će odložiti naš susret, koji je trebalo da bude u petak, jer sam ja premijer jedne zemlje koja ne može da se meri s Nemačkom, ali kancelarka Merkel i Kristof Hojzen su rekli da me iščekuju sutra (u utorak, op. red.) posle podne - preneo je Vučić.



To je ogromna čast za Srbiju, kazao je premijer i naglasio da nije reč samo o ličnim odnosima Angele Merkel i njega.

- Merkelova je pravična žena i ako neko nešto uradi i trudi se, ona to ume da vidi i nagradi tu zemlju. Mislim da je ona i zaslužna što smo otvorili poslednja dva poglavlja bez obzira na otvoreni animozitet iz Hrvatske. Takođe, da nije intervenisala kad su nam uveli sankcije, ko zna kako bi se završilo. Uvek je bila korektna - istakao je Vučić.

Inicijativa slovačkog premijera

SVI NAS VIDE KAO SLEDEĆU ČLANICU EU



Nije tajna da svi vide Srbiju kao sledeću zemlju koja će ući u Evropsku uniju, ali nije poenta da mi nešto očekujemo preko reda, rekao je Aleksandar Vučić povodom ideje slovačkog premijera Roberta Fica da bi jednu zemlju zapadnog Balkana trebalo ubrzano uvesti u Uniju kao pozitivan signal ostalima.- Mi treba da vidimo šta možemo sami da uradimo, da nastavimo da radimo, da nastavimo reforme - odgovorio je Vučić na pitanje kako vidi Ficovu inicijativu.

Neutralno

SRBIJA NE ŽELI U NATO



Aleksandar Vučić je rekao da Srbija ne želi da bude članica NATO niti bilo kog drugog vojnog saveza, već neutralna i ekonomski jaka i politički stabilna država:

- Ne želimo da budemo deo NATO, to sam rekao i Jensu Stoltenbergu, ali i u sedištu NATO... Hoćemo da budemo neutralni, ali dovoljno snažni, i ekonomski i politički i vojno, da više nikome ne pada na pamet da nas ugrozi.

