VUČIĆ U MINSKU: Oružje za Vojsku Srbije pod najpovoljnijim uslovima

Premijer je naveo da su razgovarali i o otvaranju zajedničkih fabrika za proizvodnju oružja i municije za treća tržišta.

"Nije reč samo o vojnotehničkoj saradnji. Razgovarali smo o nabavci i oružja i oruđa za VS, ali reč je pre svega o zaštiti našeg neba i potencijalnoj nabavci, pod najpovoljnijim uslovima, lovaca i protivavionskog oružja i oruđa", kazao je Vučić i dodao da su to sistemi "koje je do juče bilo nemoguće da imamo".

Premijer je dodao da zajedničke kompanije neće biti ograničene samo na vojnu industriju.

(N1/RTS)

http://chats.viber.com/kurir

Autor: Foto: Vlada Srbije