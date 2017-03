ZLOKOBNO PREDVIĐANJE ŽAN KLODA JUNKERA: Ako se EU raspadne, na Balkanu će izbiti rat!

Pens je bio u Briselu još 20. februara ali je detalje razgovora otkrio Junker u ekskluzivnom intervjuu za Fajnenšel tajms objavljenom 24. marta.

"Rekao sam potpredsedniku (Pensu): 'Ne govori to. Ne pozivaj druge da izađu jer ako EU propadne, imaćete novi rat na Zapadnom Balkanu", kazao je Junker.

Foto: FoNet/AP

Predsednik Komisije rekao je da je važno da se zemljama u regionu ponudi perspektiva članstva u EU: "Ako ih ostavimo same - Bosna i Hercegovina, Republika Srpska (srpski entitet BiH), Makedonija, Albanija, sve te zemlje - imačemo ponovo rat".

Junker je takođe rekao da planira da poseti Vašington sledećeg meseca dodajući da nije siguran da li će se sresti sa Trampom. "Pokušavaju to da dogovore, ali on ima druge prioritete. Između ostalog, on ne razume ništa o Evropi", rekao je Junker i dodao: "Razgovarao je telefonom sa Tuskom (predsednikom Evropskog saveta) i mislio da sam to ja".

(EurActiv.com)

