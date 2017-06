(FOTO) AVANTURISTI IZ BEČEJA JUGIĆEM STIGLI DO MONGOLIJE, PA DOŽIVELI NEZGODU: Auspuh se prepolovio, sleteli sa puta!

Bečejci Ninoslav Trajković (23) i Đorđe Ilčešin (23), koji su se pre više od 40 dana zaputili u neobičnu avanturu do Mongolije, jugićem starim 28 godina, uspeli su u svojoj nameri.

Stigli su do željene destinacije, do Ulan Batora u Mongoliji, ali su zbog saobraćajne nezgode koju su doživeli na oko 50 kilometara od granice sa Kazahstanom privremeno obustavili putovanje.



Za manje od 30 dana Bečejci su uspeli da preko Mađarske, Slovačke, Poljske, Ukrajine, Belorusije i Rusije stignu do Mongolije. Na putu do željene destinacije Bečejci vode i svoj dnevnik pod nazivom “Dnevnik bečejskih Mongolaca” u kojem detaljno i svakodnevno svoje pratioce obaveštavaju o tome šta im se dešava na putu do Mongolije.

"Na putu gde je ograničenje 80 km/h, put je bio odličan, ja sam se nalazio iza upravljača vozila i vozio sam 75 km/h. Ispred sebe zapažam jednu veliku rupu i delovanjem na volan izbegavam istu, međutim nakon te rupe nalazile su se još dve i to veće od prethodne. Pod punim teretom i sa "jugom" nisam uspeo tako brzo da namotam i bukvalno smo zaronili u drugu rupu. Krovni nosač puca na držačima i visi, auspuh se deli na dva dela, a zadnji točkovi bivaju blokirani i slećemo sa puta. Već pri apsolutnom zaustavljanju, ubrzo pitam Đoleta da li je dobro. Videvši da se drži za ruku ali govori da je dobro, shvatio sam da je povređen, ali ništa strašno. Pogledao sam na retrovizor i video sam da mi krvari nos. S obzirom koliki je, nije retka stvar. Sve ostalo je s nama bilo u redu”, napisali su Bečejci u svom dnevniku.

Danas je 44. dana njihovog putovanja i momci u njihovom "jugiću" hrabro se kotrljaju ka Srbiji.

