NIŠKI NOVINAR TVRDI DA GA JE NAPAO FUNKCIONER SNS: Pre početka utakmice ga uhvatio za vrat i psovao, naprednjak sve negira

NIŠ - Neposredno pred početak utakmice evropskog Čelendž kupa u hali "Čair", desio se incident u kome je, kako kažu u Sekciji sportskih novinara Niša, predsednika ove organizacije i urednika sportske rubrike Narodnih novina Dušana Jocića, fizički napao član Upravnog odbora Naise i funkcioner Srpske napredne stranke Slaviša Mićanović. Sa druge strane, funkcioner kaže da je to bila "budalaština" i "bezazlena rasprava".

Kako objašnjavaju u ovoj organizaciji, pred brojnim svedocima Mićanović je dva puta Jocića uhvatio za vrat i uputio mu brojne pretnje i psovke. Nakon toga, niški novinar prijavio je incident policiji, usled čega je bio sprečen da izveštava sa utakmice.

- Policija je ispitala svedoke, ali ne i samog Mićanovića, jer ga je, u međuvremenu, nakon što je verbalno napao jednog od svedoka, obezbeđenje udaljilo iz dvorane. Jocić je policiji predočio i SMS poruke koje je dobio od Mićanovića u noći uoči incidenta, u kojima je član Uprave Naise iskazivao rešenost da se sa Jocićem na neki način razračuna – kažu u niškoj organizaciji.

Sa druge strane, funkcioner Srpske napredne stranke i odbornik u Skupštini Beograda Mićanović rekao je kako on nema šta da komentariše, jer je to bila "totalna glupost".

- Kakav crni incident, to je takva budalaština, ne znam od čega su napravili vest. Moj komentar je da nemam komentar, jer nemam šta da komentarišem. To je bila jedna bezazlena rasprava, totalna glupost neka. Video sam da je neka vest izašla, da je neki fizički sukob bio, ali to je totalna glupost – rekao je Mićanović.

Osim što očekuju brzo utvrđivanje odgovornosti od nadležnih, Sekcija sportskih novinara Niša zahteva i reakciju Ženskog rukometnog kluba Naisa, jer, kako kažu, "bahatim primitivcima, sklonim uličarskom ponašanju, poput Slaviše Mićanovića, definitivno nije mesto u sportu".

Južne vesti su uputile zahtev niškoj policiji za informacije o ovom događaju, ali se njihov odgovor i dalje čeka.

Inače, Jocić je višestruko nagrađivani novinar i, osim što je urednik sportske rubrike u Narodnim novinama i predsednik Sekcije sportskih novinara Niša, član je Izvršnog odbora Udruženja sportskih novinara Srbije, kao i Asocijacije sportskih novinara jugoistočne Evrope.

UNS: Ispitati navode o napadu na novinara Dušana Jocića



Udruženje novinara Srbije (UNS) zatražilo je danas od nadležnih da ispitaju sve okolnosti incidenta koji je policiji prijavio urednik sportske rubrike "Narodnih novina" i predsednik Sekcije sportskih novinara Niša Dušan Jocić.

Prema navodima ove sekcije, Jocića je sinoć u hali Čair, pred početak utakmice izmedju "Naisa" i izraelskog "Makabija" fizički i verbalno napao član Upravnog odbora Ženskog rukometnog kluba "Naisa" iz Niša i odbornik Srpske napredne strane u Skupštini grada Beograda Slaviša Mićanović.

Mićanović je za UNS rekao da nije tačno da je napao Jocića, već da je to bila "verbalna rasprava". Jocić nije želo da komentariše dok ne da izjavu policiji.

