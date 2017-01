EKSKLUZIVNO ZAVEJANE DRVOSEČE SA GOLIJE ZA KURIR: Drva imamo, hrana nestala, jedina nada je buldožer

GOLIJA - Drva imamo. Hrane nam je nestalo jutros. Jedina nada nam je buldožer koji se ka nama kreće iz sela Orčage. koliko smo čuli oni su 4 km, ne znam koliko će im trebati da stignu do nas, kaže za Kurir Žarko Šaponjić, koji je svojim drugom Admirom Butulijom već dva dana zavejan u baraci na planini Goliji.

Žarko kaže da je situacija veoma teška. Admir je bolestan, ima povremena gušenja, bolove u glavi, temperaturu.

- Pokušali smo da se probijemo do glavnog puta. Ali to je nemoguće. Smetovi oko nas visoki su po tri - četiri metra. Mislio sam da nosim Admira, ali i to je nemoguće, kaže Žarko.



DVOJICA ŠUMSKIH RADNIKA ZAVEJANI U JEDNOJ BARACI NA GOLIJI Spasioci pokušavaju da se probiju do njih

Na Goliji trenutno temperatura je -20 stepeni. Noć će pasti za par sati, pa se zavejane drvoseče nadaju da će se spasioci do njih probiti pre mraka.

Autor: Zoran Šaponjić,Foto: Zoran Šaponjić