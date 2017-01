HRABROST VRANJSKIH LEKARA: Iz zavejanih sela spasli ženu sa moždanim udarom i dečaka starog 6 meseci

VRANJE - Zbog snažne mećave i snežnih nanosa koji su u višim planinskim selima na području Vranja dostizali visinu i od 1,5 metara lekari ZC Vranje u petak i subotu jedva se probijali do pacijenata.

Dragan Veličković v.d. direktora Zdravstvenog centra kaže da su se ekipe Hitne pomoći u saradnji sa Vojskom i Vatrogasno-spasilačkim jedinicama teško i jedva probijale kroz snežne nanose kako bi došle do pacijenata.

Žena koja je doživela infarkt mozga iz zaseoka Smiljanić u selu Poljanica nije mogla da bude transportovana već joj je pomoć ukazana u kućnim uslovima. Motornim sankama dečak iz sela Prvonek prebačen je do Zdravstvenog centra u Vranju gde mu je ukazana pomoć zbog povrede, posekotine. U noći između petka i subote transportovana je šestomesečna beba za KC Niš zbog uklještenja kile u pratnji pedijatra. Jutros su na Nefrologiji primljena dva pacijenta za hemodijalizu iz tih zavejanih sela.

- Ukazana im je pomoć i pored svih problema sa snegom, ali je probijanje bilo izuzetno teško. U jednom od slučajeva čovek je nakon tri sata pešačenja i probijanja kroz snežne nanose došao do lekara. Imali smo transport iz Prvoneka dečaka koji je povređen, imao je posekotinu . Vatrogasno-spasilačke jedinice,Vojska motornim sankama uz našu asistenciju uspeli su da spuste dečaka i da mu se ukaže pomoć na PTO-u i odeljenju Hirurgije. Noćas je raščišćavana staza, prtili su stazu prema zaseoku Smiljević u Poljanici kako bi se došlo do žene koja je imala infarkt mozga. Ona zbog zdravstvenog stanja nije bila transportabilna već su se ekipe sa sedam protivpožaraca i lekarom iz Hitne pomoći probile do pacijentkinje. Ženu nisu mogli da prebace, jer motorne sanke nemaju specijalnu vučnu prikolicu. Njoj je ukazana prva pomoći i ordinirana adekvatna terapija u kućnim uslovima . Pacijentkinja nije životno ugrožena i njeno stanje je stabilno. Jutros su na Nefrologiji primljena dva pacijenta za hemodijalizu iz tih zavejanih sela. Danas vojska sa grejderima pokušava da probije taj kilometer snežnih nanosa koji dostižu visinu od 1,5 metra. Za sada dobro funkcionišemo- kaže Veličković.

Veličković napominje da je u noći između petka i subote transportovana i šestomesečna beba za KC Niš zbog uklještenja kile u pratnji pedijatra, jer ZC u Vranju nema dečijeg hirurga.

Sanitet je bio zavejan kod Doljevca zbog lančanog udesa, ali je beba i pored otežanih uslova zbrinuta u KC Niš.

-Beba je zbrinuta u KC Niš – navodi Veličković i dodaje Sve službe zdravstvenog centra rade bez prestanka.

Ova cela situacija iziskuje opštu mobilnost i krajnje razumevanje. Naši kapaciteti i tehnički i kadrovski su ograničeni mi pokrećemo sve moguće ekipe da na terenu blagovremeno ukažu adekvatnu zdravstvenu pomoć

pacijentima. Vojska je u pripravnosti, a njihova sanitetska ekipa Četvrte brigade se je uključila kako bi pacijenti iz planinskih sela što pre bili zbrinuti.

Angažovane su sve četiri “lade nive” jedna u Vlasu, Vranjskoj Banji i u Vranju tako da smo uspeli I pored otežanih uslova zbog snega da stignemo do zdravstvenih osiguranika koji su tražili pomoć.

Štab za vanredne situacije pod predsedništvom gradonačelnika Slobodana Milenkovića ocenio je da su najkritičniji putni pravci prema Krivoj Feji, Vlasu i Bareliću i Nesvrti, gde nema i struje.

Kako se čulo na sednici Štaba, “Vodovod je angažovan 24 sata i svu raspoloživu mehanizaciju mobilisao je na čišćenju prioritetnih ulica u gradu i seoskih puteva. U punoj pripravnosti su i ,”Komrad;, inspekcijske službe, Vatrogasno-spasilačka jedinica, Vojska, Policijska uprava i Zdravstveni centar, i tako će biti sve dok traje vremenska nepogoda.

TEKST I FOTO T. Stamenković

http://chats.viber.com/kurir