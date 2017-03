MEŠTANI U STRAHU: Isekli nam plastenike, umrećemo od gladi!

U selima Glašinac i Izvor, u opštini Žitorađa, za samo jednu noć zasad nepoznate osobe oštetile su najlone na 52 plastenika u vlasništvu 12 poljoprivrednih proizvođača.



Sve se to dešavalo u prečniku od nešto manje od jednog kilometra, piše portal Prokuplje.mojkraj.rs. To su plastenici koji su pripremljeni za sadnju ranog povrća, a šteta se procenjuje na oko 25 miliona dinara. Slučaj je prijavljen policiji, koja je izvršila uviđaj.

- Ovih dana je trebalo da u plastenike sadimo krastavac, paradajz, papriku, u nekima su već bili zasađeni rana salata i spanać. Sada smo u nemilosti jer nam je ugrožena egzistencija. Svi živimo od poljoprivrede i sada ne znamo šta dalje - kaže za portal Zoran Ilić iz sela Glašinca.



Misterija

NESTALA STRUJA U VREME ZLOČINA



Da su počinioci nedela sve dobro isplanirali, meštani ističu činjenicu da je te večeri u Glašincu nestajala struja na pedesetak minuta. Veruju da su bile najmanje dve osobe, sudeći po otiscima stopala. Oštećeni ne isključuju mogućnost da je seču plastenika naručila konkurencija.

On dodaje da pokušavaju da saniraju štetu tako što najlon na plastenicima lepe lepljivom trakom, ali je sve to nesigurno.- Novac za nove najlone za plastenike nemamo jer sam samo ja uložio više od 350.000 dinara do sada. Ostaje da krpimo što se spasti može i da se molimo bogu da ne duva jači vetar da nam sve uništi - dodaje Zoran.Podseća da su pojedini meštani uložili sve što su imali kako bi napravili plastenike.- Komšija je prodao krave da kupi najlon i sve što je potrebno da napravi nekoliko plastenika. Sada je i njemu sve uništeno.U ataru susednog sela Izvor ista slika.- Imao sam dva velika i devet manjih plastenika. Sve je bilo pripremljeno, a za dan-dva trebalo je da krene sadnja. Sada ne znam šta da radim, odakle mi preko 1.000 evra za nove najlone - priča Nebojša Mićić iz Izvora kod Žitorađe.Nisu pošteđeni ni plastenici s povrćem koji su zasađeni tokom zime, zbog čega će proizvođači pretrpeti i dodatnu štetu. Naglašavaju da će se prihod smanjiti bar za 50 odsto.

