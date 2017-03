IZ ZEMLJE I SVETA DONEO 800 PIVSKIH ČAŠA I KRIGLI: Igor Tadić poseduje nesvakidašnju kolekciju!

Lozničanin Igor Tadić voli pivo, a od pre pet godina krenuo je da sakuplja pivske krigle, čaše i ostale staklene stvarčice iz kojih ono može da se sipa u žedno grlo. Danas poseduje kolekciju od 800 primeraka krigli i čaša iz gotovo svih delova Starog kontinenta, ali i sveta, a sve je počelo od sarajevskog piva.

- Pio sam iz krigle s logom „Sarajevska pivara“ i mnogo mi se dopala. Ona je bila prva u kolekciji, a onda je došla, druga, treća, i trenutno ih je 800. Najdraža i najstarija u kolekciji je čaša na kojoj piše „sarajevsko pivo“, a koja je iz pedesetih godina prošlog veka. Dobio sam je od prijatelja čiji su roditelji živeli u Sarajevu, poneli su set od šest čaša, pet je razbijeno, a ovu su mi poklonili. Zvao sam muzej te pivare, išao kod njih i saznao da ovakvu nemaju, i ona je, kako su mi rekli, prva njihova štampana čaša. Imam primerke sa svih strana sveta, koje mi donose prijatelji ili do njih dolazim razmenom na skupovima kolekcionara u Evropi. Početna ideja bila je da sakupim sto primeraka i prestanem, ali oduševi me svaki novi pivski logo na krigli ili čaši, pa sam nastavio da širim zbirku. Želim da stignem do hiljadu komada - kaže Igor dok pokazuje zbirku.



Tu su krigle i pivske čaše iz Irske, Švedske, Italije, Belgije, Holandije, Nemačke, Poljske, Češke, Slovačke, Kine, Singapura, Brazila, Argentine, Meksika, Konga, Nove Kaledonije, a poslednja je nedavno stigla i s Vanuatua u Pacifiku. Igor kaže da takvu traže mnogi kolekcionari i da je nju najteže pronaći. - U lozničkom kraju sam jedini, a u Srbiji znam za još desetak kolekcionara, s kojima sam osnovao udruženje. Imam spisak želja na kome je tridesetak primeraka. Svaka od krigli i čaša ima svoju priču - zaključuje Igor.



Retki primerci

POTPISI NEMAČKIH IGRAČA



Od toliko primeraka krigli i čaša ima nekoliko iz kojih posebno voli da se osveži. Takva je krigla s potpisima igrača nemačke reprezentacije od pre nekoliko godina, koja na dnu ima izbočinu u obliku fudbalske lopte. Igor objašnjava da su krigle počeli da prave zbog toga što se pivo s malo većim procentom alkohola pije nešto sporije, ili bi tako trebalo, ali ono onda duže stoji u čaši, pa se ugreje.

Autor: Tihomir Ilić