UZNEMIRUJUĆA FOTOGRAFIJA UŽAS NA STOČNOM GROBLJU: Leševi životinja razbacani po livadi

Predstavnici organizacije Animal reskju, koja se bavi spasavanjem životinja, kažu da su reagovali na poziv da spasu pse upale u jamu na nepropisno obezbeđenom stočnom groblju. Kad su došli na lokaciju, bili su zatečeni prizorom. Sve su snimili i poslali medijima.



Aleksandar Gavrić iz Animal reskjua kaže za portal 021 da je neshvatljivo da su nadležni to dozvolili.



- Oko jame su leševi, ona je betonska, psi nisu mogli sami da upadnu u tu jamu, već pretpostavljamo da ih je neko ubacio. Naša novosadska ekipa vadi pse, a budući da nemamo kapacitet za smeštaj životinja, nadamo se da će ih neko preuzeti, jer se mi bavimo samo spasavanjem životinja, a ne udomljavanjem. Prizor je jeziv, kao otvoreno groblje. Šta rade nadležni, ljudi iz opštine, komunalne službe, zašto dozvoljavaju da to tako stoji? Opasno je jer neko može da upadne u tu jamu na otvorenom prostoru - kazao je Gavrić. Rukovodilac Odeljenja za privredu, urbanizam i zaštitu životne sredine opštine Titel Vladimir Soro kaže da je dat nalog inspekciji da životinje budu uklonjene. On dodaje da se više puta apelovalo na opštinu da se osnuje namenski privremeni centar za sakupljanje otpada životinjskog porekla, što je jedino rešenje.

Autor: E.K.