POTRESNA ISPOVEST: Učim da živim sa sidom

Da jedan trenutak nepažnje može da vas košta čitavog života, pokazuje i ispovest Violete P. (38) iz Beograda.

- Udala sam se odmah posle srednje škole. Bila je to ljubav kojoj su se svi divili. Nakon godinu dana braka, sa suprugom sam otišla u Nemačku i život nam je postao bajka. Učila sam jezik i našla nove prijatelje. Uskoro smo dobili i boravišnu vizu. Kad se suprug zaposlio, odlučili smo da je vreme za bebu. Na početku nam nije išlo, a onda sam primetila da se muž sve više udaljava od mene. Nije bio pažljiv kao pre, dolazio je sve kasnije s posla... Posle godinu dana mi je priznao da se zaljubio u koleginicu i ubrzo smo se razišli.

I ovo treba znati NE PRENOSI SE RUKOVANJEM

HIV se ne može preneti putem vazduha, vode, hrane i dodira, pa se sa osobom koja je HIV pozitivna slobodno možete rukovati, grliti, ljubiti, kupati u bazenu...

Virus se ne može preneti ni korišćenjem istog pribora za jelo, sprava u teretani, dodirivanjem ručki u javnom prevozu, putem posteljine, peškira, javnih toaleta, znoja, kijanja i kašljanja.



Trenutak nepažnje



Više ništa nije bilo isto. Do tada sam odlično savladala jezik, pa nije bio problem da nađem posao. Počela sam da živim punim plućima i proživim sve što do tada nisam. Imala sam momke na kratke staze, ali sam bežala od ozbiljnih veza. A onda, jedne večeri, u gradu je gostovala rok grupa iz Srbije čiji mije bubnjar odmah zapao za oko. Gledao me je celo veče, a u drugoj pauzi smo se i upoznali. Na kraju večeri smo završili u krevetu njegove hotelske sobe. Nije stavio kondom jer je rekao da ga ne podnosi, a ja sam pristala na to. Oprostili smo se sledećeg jutra i više se nikada nismo videli. Nekoliko puta sam mu slala poruku, ali mi nikad nije odgovorio.

Oprez OVAKO SE PRENOSI SIDA

putem krvi - najčešće je to preko razmene igala ili špriceva prilikom intravenskog konzumiranja droge, a ređe prilikom tetoviranja, pirsinga i transfuzije nezaštićenim polnim kontaktom (virus se nalazi u semenoj tečnosti i vaginalnom sekretu i prenosi se preko sluznice usta, vagine, anusa...) sa inficirane majke na bebu za vreme trudnoće, porođaja ili dojenja



Šest meseci nakon toga bila sam sve češće prehlađena i jednog dana mi je iznenada pozlilo pa sam završila u bolnici. Dijagnoza je bila hepatitis C. Svi alarmi u glavi su se upalili. Vratila sam film unazad i setila se bubnjara. Tešila sam se da možda nije u pitanju HIV, ali su rezultati pokazali najgore.

Život je borba



Vratila sam se u Beograd i započela lečenje na Klinici za infektivne i tropske bolesti KC Srbije.- Tamo sam ostala mesec dana i tek sam tada prvi put videla i druge obolele, koji i po 20-30 godina žive sa HIV. Tada sam počela da verujem u borbu i shvatila da smrt ne mora biti izvesna. Sada živim tako što se smenjuju periodi velike malaksalosti i nemoći, koji traju ili tri, ili sedam dana i nikada ne znam kada će se desiti. Moja terapija podrazumeva dve tablete ujutro i tri tablete uveče. Problem je što se organizam nakon izvesnog vremena zasiti svih lekova, razvije otpornost na njih. Sada imam 38 godina i zahvalna sam na svakom novom danu kad se probudim bez tegoba. Obećala sam sebi da se nijednog trenutka neću predati, ali svakodnevno srećem ljude koji ne žele da mi pruže ruku kad kažem da sam HIV pozitivna, rođaci ne žele da me vide jer me se stide, mesecima ne mogu da nađem zubara koji će da me primi kad čuje od čega bolujem. Nemam partnera, život mi se sveo na borbu protiv bolesti. Sada na mom zdravstvenom kartonu, zbog jednog trenutka nepažnje, velim crvenim slovima piše HIV+ i svesna sam da ću s ovom bolesti zauvek živeti. Moja poruka svima, a naročito mladima je: budite pametni, pazite s kim spavate i uvek koristite zaštitu jer samo jedna greška može da vas košta života - završava svoju ispovest Violeta.



DANAS JE SVETSKI DAN BORBE PROTIV SIDE

Ovaj dan obeležava se širom sveta još od 1988. godine i tada se iskazuje podrška obolelim od ove teške bolesti, koje društvo često diskriminiše.

Sida je bolest imunosistema, često s fatalnim ishodom. Ovu bolest uzrokuje HIV, koji pogađa ljudski imunosistem i otežava borbu protiv bakterija, ostalih virusa, infekcija i bolesti. Osoba koja je zaražena tim virusom ne mora da oboli i od side, a često se dešava da zaraženi godinama ne znaju da u sebi imaju HIV, jer simptomi mogu da se jave mnogo kasnije od datuma inficiranja. Test krvi je jedini pouzdan način dijagnostikovanja HIV. Važno je testirati se na vreme jer uz adekvatnu terapiju zaražene osobe mogu da vode dug i normalan život.

