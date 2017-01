(FOTO) ŽIVOTINJSKA GOLOTINJA: Ako niste znali, ovako izgleda SOVA bez perja i JEŽ bez bodlji

Evo dokaza da na internetu možete naći apsolutno bilo šta. Sove u našoj kulturi važe za misteriozne ptice, noćne grabljivice, simbole mudrosti i antičkih tajni, ali u moderna vremena ta slika se polako menja, jer kao i za mnoge druge stvari i sove su nažalost izgubile naše poštovanje.

Nekoga je zanimalo kako sova izgleda "gola" i bojimo se da vam se odgovor na to pitanje nimalo neće dopasti.

I just googled what owls look like without feathers and I am severely shook pic.twitter.com/B12IJ1atYl