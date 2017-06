PREDRAG EJDUS: Malograđane u gasnu komoru!

Intelektualac je u manijakalnoj depresiji, jer shvata da gubi bitku pokušavajući da otvori oči drugima, kaže glumac povodom predstave „Tako je (ako vam se tako čini)“

Malograđani jednako fašisti, istine nema - ideja je komada „Tako je (ako vam se tako čini)“ Luiđija Pirandela u adaptaciji Jagoša Markovića, čija će premijera biti 4. juna u JDP.

- U svetu Pirandela, a i nas samih nema istine. Naravno da istine ima u životu, ali u toj slici sveta je nema, jer nema smisla, ljubavi, vere, nema ničega. S druge strane, malograđani - za mene bilo i ostalo - jednako fašisti, hoće da saznaju pod velom istine tuđu realnost, tužne istine, tu se granice ruše - em je tuđe, em nemam obavezu, hranim se tvojim životom, e iz toga eto nama agresije, eto fašizma - objašnjava Marković i dodaje:

- Dok god mi igramo pozicije žrtve, tamo neko nameće svoju istinu. Jedan diktator ode, drugi dođe. Dok čekam zdravo društvo, umreću bolestan! - poentira Jagoš, na šta se šaljivo nadovezuje Predrag Ejdus, koji tumači jednu od glavnih uloga:

- Lek za malograđane - gasna komora.

foto: Marina Lopičić

Ejdus je potom nastavio da priča o komadu.

- Moj lik je, za razliku od grupe malograđana, neka vrsta alter ega Pirandela. On je intelektualni rezimer koji pokušava da ukaže njima koliko su tupavi, kako ne vide suštinu, ali, to do njih ne dopire - kaže Ejdus.



On konstatuje da je takav lik danas možda pase.

- Jagoš i ja smatramo da treba da je u manijakalnoj depresiji. Intelektualac je na margini, on lucidno pokušava da dopre do malograđana, ali onda shvata da gubi bitku i pada u depresiju, ludi i shvata da ostaje sam. To mi živimo danas.



U komadu igraju i Branislav Lečić, Seka Sablić, Jasmina Avramović, Nenad Jezdić, Irfan Mensur, Rada Đuričin, Marko Janketić i drugi.

foto: Marina Lopičić

Srozavamo vredno

ISTINU NAMEĆU ONI KOJI IMAJU MOĆ



Ulogu savetnika Agacija tumači Branislav Lečić, koji ističe da pozorište više nije samo ogledalo društva već „sublimativni faktor spoznaje“.

- Istina je dovedena do stanja da nekome služi i zato je vode oni koji imaju moć, koji su jači i prenose je preko medija. Činjenice ne odražavaju stvarnost i tako u potrazi za istinom dolazimo do fašizma. U ovom vremenu društvenih mreža i projektovanja istine preko njih izgubili smo poštovanje prema vrlinama, a zbližavamo se preko poroka. Ono što je vredno srozavamo do dna.



Mona Cukić