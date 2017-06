KIM I KANJE VIŠE NE RAZMIŠLJAJU O RAZVODU: Evo ko im je spasao brak

Nedavno se nagađalo da će se Kim Kardašijan i Kanje Vest razvesti, no par je opet srećan zahvaljujući seansama kod duhovnog savetnika u Los Anđelesu.

"Pomogli su im iscjeljujući razgovori s njime" rekao je Jan Helperin, autor knjige "Dinastija Kardašijan". Par je nedavno proslavio treću godišnjicu braka, a Kim se pohvalila ogromnim buketom.

Osim što su Kim i Kanje imali problema u braku, slavna porodica ovih dana proživljava još jednu dramu. Kejtlin Džener je nedavno izdala svoje memoare u kojima je otkrila mnoge detalje najpoznatije američke rijaliti porodice.

Kris smatra da je Kjetlin u knjizi preterala, a isto mišljenje imaju i sestre Džener i Kardašijan.

"Razgovarala sam s Kim o tatinoj knjizi i složile smo se da mnogo toga što je napisao nije istina. Čak i ne mislim da namerno laže, on na neki čudan način veruje da se to doista tako dogodilo. On piše loše o našoj porodici bez razloga, to je ludo", rekla je Kendal nedavno.

Kim se zapretila Kejtlin da, ako u knjizi nađe nešto loše o svojoj mami, da će se s njom obračunati.

