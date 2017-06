POSLEDNJU ŽELJU MIKA ANTIĆ JE NAPISAO NA CEDULJICI: Njegove reči pred smrt će vam dati krila!

Miroslav Mika Antić rođen je 14. marta 1932. godine. Osnovnu školu pohođao je u Mokrinu, a od 1941. godine u Pančevu, gde se sa porodicom preselio.

Gimnaziju je pohađao u Pančevu. Živeo je boemskim životom, voleo kafane i provodio u njima dosta vremena. Ženio se tri puta i iz brakova imao šestoro dece.

Umro je u junu 1986. godine, posle duže bolesti.

Poslednju želju napisao je na ceduljici uoči smrti: "Kad me budu iznosili, neka pročitaju Besmrtnu pesmu”.

BESMRTNA PESMA

Ako ti jave: umro sam,

a bio sam ti drag,

onda će u tebi

odjednom nešto posiveti.

Na trepavici magla.

Na usni pepeljast trag.

Da li si uopšte ponekad

mislio šta znači živeti?

Ako ti jave: umro sam

evo šta će biti.

Hiljadu šarenih riba

lepršaće mi kroz oko.

I zemlja će me skriti.

I korov će me skriti.

A ja ću za to vreme

leteti visoko…

Visoko.

Zar misliš da moja ruka,

koleno,

ili glava

može da bude sutra

koren breze

il’ trava?

Ako ti jave: umro sam,

ne veruj

to ne umem.

Na ovu zemlju sam svratio

da ti namignem malo.

Da za mnom ostane nešto

kao lepršav trag.

I zato: ne budi tužan.

Toliko mi je stalo

da ostanem u tebi

budalast i čudno drag.

Noću,

kad gledaš u nebo,

i ti namigni meni.

Neka to bude tajna.

Uprkos danima sivim

kad vidiš neku kometu

da nebo zarumeni,

upamti: to ja još uvek

šašav letim, i živim.

