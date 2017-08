BILA JE NESHVAĆENA, DROGA JOJ JE ODNELA ŽIVOT: Sonja Savić je maštala da se uda za jednog muzičara!

Iz rodnog Čačka dolazi u Beograd kako bi se oprobala u glumi koju je najviše volela. Upisuje Fakultet dramskih umetnosti u klasi Minje Dedić, a zajedno sa njom u tom periodu glumu studiraju Zoran Cvijanović, Svetislаv Goncića, Žarko Laušević, Brаnimir Brstine i mnogi drugi.

Već od samog početka bavljenja glumom, pratile su je kontroverzne priče. Jednom prilikom je na pitanje novinarke da li je u emotivnoj vezi sa Radetom Serbedžijom sa kojim je snimila čuveni film “Una” prekinula intervju.

"Ja sam fascinirana Radetom Šerbedžijom. Ja ga obožavam, i uvek ću ga visoko staviti na pijedestal ljudi koje sam upoznala u svom životu. Ja nisam gledala mnogo njegovih predstava, pre nego što sam ga upoznala, ali sam zato gledala dosta filmova. Međutim, to me nije fasciniralo, ja sam to poštovala", rekla je legendarna Una Vojvodić nakon snimanja pomenutog filma.

foto: Printskrin

Sa druge strane, na pitanje s kim se druži kada ne snima filmove i serije, ona je odgovorila:

"Hm, da! Ja imam neku sreću- čuješ koliko puta to spominjem da izgleda kao da stvarno imam mnogo sreće, a ja je, u stvari uopšte nemam; ja sam jedan nesrena devojka. Družim se sa širim krugom ljudi s kojima sam odrasla negde petnaest godina", izjavila je Sonja jednom prilikom.

Nakon toga snima brojne filmove kao što su: "Živeti kao sav normalan svet", "Kako je propao rokenrol", "Šećerna vodica", "Davitelj protiv davitelja", "Balkanski špijun", "Čavka" i mnogi drugi. Vremenom je započela druženje sa Mladenom Mladenovićem i čitavim sastavom grupe “EKV”. Mnogi kažu da upravo tada dolazi prvi put u kontakt sa narkoticima, ali i upoznaje svoju veliku i jedinu ljubav džez muzičara Vlajka Lalića. Mnogi kažu da je maštala da postane njegova supruga.

foto: Profimedia

Znala je da kaže da jedna od najtežih trenutka u njenom životu pored smeti oca, jeste dan kada je Vlajko preprano napustio ovaj svet 1990. Usled velike oluje, njegov jedrenjak je potonuo, a Sonja je mesecima kasnije bila u depresiji zbog njegove smrti. Otišla je odmah potom u Sloveniju gde je ostala skoro deset godina, vratila se u Srbiju i vratila se filmu, ali ne u toj meri u kojoj je to pre činila.

Mnogi kažu da je tada ušla u probleme koje donosi konzumiranje kokaina i heroina. Tokom jednog intervjua novinar ju je upitao da li koristi neku od vrsta narkotika, ona je bez razmišljanja odgovroila da joj je najveća želja da radi čiste glave i srca, ali da je problem taj što kamera sve vidi:

"Ne, nisam konzumirala, osim u društvu u kojem se konzumirala uz alkohol. An ženeral! Jedino kanabis može da me pomeri u neke više sfere i da me otvori za slavljeničko osećanje ovog bednog i jadnog sveta. Ovde se protura đubre od droge kao narkotički trend. Ambrozije su se koristile za ceremonije u starim civilizacijama za najviše aristokratske rodove", rekla je Sonja.

foto: Printskrin Youtube

Ali poroci su joj došli glave 23. septembra 2008. godine kada je u stanu u Kursulinoj ulici pronađena mrtva. Lekari su mogli da konstatuju smrt, a prema zvaničnim podacima nakon obdukcije preminula je usled prevelike doze narkotika u 48. godini života.

Sahranjena je u selu Donja Gorevnica kod Čačka gde je njena porodična kuća. Komšije, nekada jedne od najtalentovanijih srpskih glumica, tvrdili su da u njenom stanu nije bilo nameštaja, spavala je na dušeku na podu, a svuda okolo bili su razbacani upotrebljeni špricevi.

foto: Profimedia

(Kurir.rs/Blic, Lj. Tozev)