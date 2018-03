ADRIJANA LIMA ODBILA PONUDU DA SNIMI SEKSI VIDEO: Muškarci će pasti u depresiju kada čuju njenu novu životnu odluku!

Adrijana Lima je odlučila da bude uzor ženama i da im održi lekciju koja će im promeniti život.

Ona je dobila ponudu da snimi seksi video, koju je odbila, a za to ima veoma veoma dobar razlog. Manekenka je objasnila da više ne želi da se snima gola, kao ni obnažena, što je muškarcima palo veoma teško.

"Dobila sam ponudu da snimim seksi video koji bi bio objavljen i podeljen na društvenim mrežama. Iako sam milion puta radila slične stvari nešto u meni se promenilo, i to kada mi je prijateljica prišla i rekla da je nezadovoljna svojim telom... To me nateralo na razmišljanje...da se svakog dana u životu budim sa pitanjem kako izgledam? Da li ću im se svideti na poslu? I tada sam shvatila da se većina žena verovatno svakog jutra budi pokušavajući da se usklopi u stereotip koji društvo, društvene mreže, moda i drugi nameću. Pomislila sam kako to nije način života, da to nije ni fizički ni mentalno zdravo, pa sam odlučila da napravim promenu... Neću se više skidati bez razloga", napisala je Adrijana na Instagramu.

