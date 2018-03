DETALJ KOJI JE ŠOKIRAO SVE: Dženifer Lorens progovorila o svom ljubavnom životu!, evo šta kaže!

Glumica Dženifer Lorens (27) retko govori o svom ljubavnom životu, ali sada je otkrila neke detalje koji su iznenadili sve.



Naime ona je sada po prvi put javno priznala da je zapravo veoma povučena, aseksualna i da ima brojne strahove.

"Možda govorim kao da mi se sve to mnogo sviđa i delujem vrlo seksi, ali zapravo ništa ne preduzimam kada treba da dođe do akcije", otkrila je glumica za "The Sun".

Dženifer je zatim otkrila još jedan detalj, koji je sve šokirao.

"Zapravo imam veliki strah od polno prenosivih bolesti i zato sam svakog svog bivšeg partnera pre odnosa slala na lekarska testiranja".

Takođe rekla je da ne voli bilo kakav fizički kontakt, i da mrzi rukovanje i zagrljaje jer je uhvati panika od raznih bolesti.

"Trenutno nisam u vezi, tako da dugo nisam imala odnos ni sa kim. Teško je imati vezu u ovom svetu. Volela bih uskoro da pronađem nekoga, i budem srećna", objasnila je Lorensova.



Inače, ona je poslednju vezu s režiserom Darenom Aronofskim okončala u decembru prošle godine, a kao razlog je navela preveliku razliku u godinama.

