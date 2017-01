DANIJELA VRANJEŠ ODBRUSILA MALOGRAĐANIMA: Ja sam lepa, MLADA i PLODNA!

Mnogi su se zamerili ovoj trudnici, komentarima da nije normalno čekati bebu u 42. godini, ali Danijela Vranješ je konačno stavila tačku na takve priče.

Glumica je na svom Fejsbuku stavila inspirativan status, upućen svima koji imaju nešto protiv njene trudnoće.

"Uopšte ne kapiram zašto je šokantna vest ako je zena trudna u 42. ili 43. godini. Pa to da ne može ne bi se dešavalo prirodnim putem. Mnoge mlade žene ne mogu da rode i to nema veze sa godinama. Neodgovorno je o deci razmišljati tako površno, pa ih zbog godina praviti sa pogrešnima i u pogrešnom trenutku. Žene drage, čuvajte svoje telo i ne slušajte malograđanske komentare. Jer kada Monika Beluči rodi dvoje u 42 i 44. ona je i dalje seksi, lepa i poželjna... A ovde si sve najgore i čarsija se pita šta si čekala do sada. Evo na Badnji dan ja apelujem na malo više poštovanja svačije individualnosti. Nismo svi isti. Hvala svim novinarima koji u naslov nisu stavili trudna u 43. Ja sam lepa, mlada i plodna, što i vama zelim. Sretan Badnji dan!", napisala je Danijela.

