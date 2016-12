KURIR TV UŽIVO NA PROMOCIJI: Rade Šerbedžija predstavlja novu knjigu

Glumac Rade Šerbedžija predstavlja novo izdanje knjige svoje autobiografske proze "Do poslednjeg daha", kao i zbirke izabrane poezije "Stranac".

Specijalno za srpsko izdanje zvezda Holivuda je napisao dva nova poglavlja, u kojima otvoreno govori o događajima i ljudima koji su presudno uticali na njegov život i umetničku karijeru.

Na promociji će, pored Šerbedžije, govoriti i Borka Pavićević, dramaturškinja, kolumnistikinja i osnivačica "Centra za kulturnu dekontaminaciju", reditelj Dejan Mijač, novinar Dragan Kremer, dok je moderator Aleksandar Đuričić, novinar magazina "Njuzvika".

"Pa što je onda egzil? Je li on nešto dobro ili je nešto loše. Nešto između? Ili je, baš kao i svako stanje, pojava, stvar bogata značenjem, od svega sve pomalo, a ništa do kraja što se čini da jeste. Da li egzil proizvodi nas promjenljive ili one nas neke druge...? Ne jednom je pitanja na koja filozofija nije našla odgovore na sebe preuzela poezija", piše u predgovoru.

Pisana između ekstraliterarnih toposa Zagreba, Beograda, Ljubljane, Londona, Moskve, Provanse... i literarnih i artističkih persona, Vladimira Majakovskog, Arsena Dedića, Danila Kiša, Žike Pavlovića, Edvarda Munka... ali i njegove nuklearne porodice, Šerbedžijina knjiga je knjiga o ratu, žrtvi, o novim počecima kojima nisu prethodila iskustvena ni egzistencijalna dovršenja.

Duboko je humani testament činjenici koju gospodarima rata niti je u interesu priznati, niti imaju intelektualnog ni emotivnog kapaciteta da je prepoznaju. A to je da je svaka nevina žrtva na bilo čijoj strani jedna žrtva previše.

Šerbedžija večeras imam i koncert sa orkestrom Zapadni kolodvor u Sava centru.

Lj. R/EPK

