SVETLANA CECA BOJKOVIĆ ZA KURIR: Gotovo je s boljim životom, nekada nam je bilo MNOGO BOLJE!

Baš na Božić 7. januara 1987. emitovana je prva epizoda serije „Bolji život“, a uloga profesorke latinskog Emilije Popadić, rođene Konstantinović, proslavila je glumicu Svetlanu Bojković (69).



Tri decenije kasnije ona se priseća anegdota sa snimanja i za Kurir govori o velikom hrišćanskom prazniku i običajima u njenoj porodici.



Najbolja srpska serija



- Na seriju „Bolji život“ danas gledam s nostalgijom, kao i na to vreme. Živeli smo bolje nego danas. Nismo ni slutili da će se Jugoslavija raspasti. Političari su to već verovatno znali, a mi smo bili izvan toga. Narod se uopšte nije interesovao za politiku - objašnjava Svetlana i dodaje:



- Kad je emitovana poslednja epizoda kultne serije iz radionice Siniše Pavića, raspala se Jugoslavija, počeli su neredi u Sloveniji.



Svetlana Bojković imala je 38 godina kad je dobila ulogu Emilije, mnogo starije od nje.



- Za uzor sam uzela žene iz građanske klase, kojoj je pripadala i moja majka Vera. Neke stvari sam krala od nje, ali nisam je imitirala. Nešto je bilo posađeno u meni. Bilo mi je čudno da igram majku Borisa Komnenića, koji je samo osam godina mlađi od mene. Ipak, bio mi je izazov. Ne igraju se godine crtanjem bora i pravljenjem sedih, već se grade iznutra. Imala sam majčinsko iskustvo, ali s mlađim detetom. Bila sam zadovoljna što sam pre vremena počela da igram majke.



Jedna od poslednjih želja Aleksandra Tijanića bila je da „Bolji život“ dobije svoj nastavak, ali proslavljena glumica se nije slagala.



- Nikad ne bi trebalo da se radi iz komercijalnih razloga. S „Boljim životom“ je gotovo u svakom smislu. Ne samo sa serijom. Cela planeta se promenila. Živi se potpuno drugačije i ubrzano. Danas tu, po mo mišljenju našu najbolju seriju, pogledam s nostalgijom. Popadići su iz sadašnjeg aspekta imali čedne probleme - smatra Bojkovićeva i ističe da bolje vreme ne očekuje jer ne želi da se razočara.



Više voli Žanku Stokić



Čuvena profesorka latinskog u srcu Svetlane Bojković ima konkurenciju.



- Ne mogu reći da volim samo Emiliju, već i svoju Žanku Stokić. Krivo mi je što neću igrati Desanku Maksimović. Za taj film se nisu našli novci - iskrena je glumica.



Dosledna svom stilu velike dame, Bojkovićeva priznaje da privatno ume da se opusti.



- U ovom vremenu mogu da se pohvalim da u ulogama nemam nijednu psovku, osim u filmu „Šejtanov ratnik“. One su na sceni i na ekranu veoma skupe, a moji likovi ne pripadaju tom miljeu. Ipak, privatno volim da opsujem - kaže ona.



Kroz seriju „Bolji život“ prošla je plejada vrsnih glumaca, a Svetlana ima miljenike.- Pepi Laković i Marko Nikolić su mi bili omiljeni partneri. Volela sam da snimam scene i sa svojom decom. Naravno, i s mojim ljubavnikom Vojom Brajovićem. Najlepše uspomene nosim s tog snimanja. Nikad se više nije okupila takva ekipa, a i kvalitet rada je vremenom opadao - zaključuje Bojkovićeva.

Poštuje običaje

ZA BOŽIĆ SAM S ĆERKOM KAJOM



Proslavljena glumica drži do običaja i tradicije.

- Praznike provodim u krugu porodice. Za Badnji dan spremam večeru, a za Božić ručak. U goste nam dolazi moja ćerka Kaja s mužem Nemanjom, a deca mog supruga ne žive u Srbiji. Snalažljiva

PRODAVALA BIH NOVINE NA TRAFICI



Svetlana Bojković priznaje da je u životu uvek umela da se snađe i izbori za sebe.

- Devedesetih sam prešla u slobodne umetnike i napustila Narodno pozorište. Svoje honorare sam isterivala preko suda, a kolege su mi govorile da ću zbog toga završiti na crnoj listi. Ukoliko bih izgubila posao, prodavala bih novine na kiosku i to bi bila najposećenija trafika.



