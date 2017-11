WEBIZ EDUKACIJA: Nema uspeha bez konstantnog usavršavanja!

Tajna uspeha u današnje vreme je u stalnom usavršavanju, to smo do sada svi već shvatili, ali gde pronaći adekvatna znanja i veštine, koga pitati za savet ili pomoć? To je mnogo veći izazov... Ako se bavite digitalnim marketingom, ili se vaš biznis odvija putem interneta, ili ga uz pomoć interneta promovišete, onda je za vas Webiz edukacija.



Webiz edukacija se od 17. do 19. novembra održava u Subotici, u hotelu Galleria, a među 22 predavača naći će se najveći stručnjaci marketinga, kreativni direktori, stručnjaci iz oblasti komunikacija, istraživanja tržišta, društvenih mreža, dizajna, screenage ikone i predstavnici vodećih brendova.

foto: Promo



Teme o kojima će biti reči tiču se društvenih mreža, promena koje nas očekuju, trendova za 2018. godinu, a biće predstavljeni i najuspešniji primeri domaće prakse iz 2017. godine.



Samo neki od predavača Webiz edukacije biče: Igor Arih , Slavimir Stojanović Futro, trojica kreativnih direktora Slavoljub Stanković, Žarko Veljković i Nebojša Krivokuća, predstavnici velikih brendova, predstavnici najvećih domaćih marketinških agencija, ali i influenseri: pevačica Sara Jovanović i Milan Inić Yasserstain. – najavljuje Vladimir Kovač, direktor Webiza.



Ipak, vrednost događaja kakav je Webiz ne čine samo predavanja, već i upoznavanje, povezivanje i druženje sa ljudima iz biznisa. Tokom tri dana, koliko Webiz traje imate mogućnost sklapanja poslovnih dogovora i saradnji sa ljudima koji se bave sličnim poslovima kao i vi.



Više o Webiz edukaciji, ceni kotizacija ali i popustima na grupnu kupovinu karata pronađite na www.webiz.me.

Promo tekst

Kurir

Autor: Kurir