PISAO JE U NAJTEŽEM PERIODU ŽIVOTA: Molitva tvorca Malog princa otkriva šta je zaista važno u životu!

"Bože, ne molim se za čuda i vizije, samo tražim snagu za svoje dane. Nauči me umetnosti sitnih koraka. Učini me pametnim i snalažljivim, tako da mogu da dođem do važnih otkrića i iskustava u raznolikim danima. Pomozi mi da koristim svoje vreme bolje. Pokaži mi kako da prosuđujem da li je nešto važno ili ne.

Molim se za moć discipline i umerenosti, ne samo da bih išao kroz svoj život, već da bih živeo razumno i da bih mogao da posmatram neočekivana zadovoljstva i dostignuća. Čuvaj me od naivnog verovanja da sve u životu mora da ide glatko. Daj mi trezveno priznanje da su nam teškoće, neuspesi i promašaji dati od života samog da bi nas učinio zrelim i odraslim ljudima.

Pošalji mi pravu osobu u pravo vreme, koja će imati dovoljno hrabrosti i ljubavi da upotpuni istinu!

Znam da se mnogi problemi rešavaju sami od sebe, pa te molim da me naučiš strpljenju. Znaš koliko su nam potrebna prijateljstva. Učini me vrednim tih najlepših, najtežih, najrizičnijih i najlomljivijih darova života.

Daj mi dovoljno mašte da bih mogao da je delim sa nekim, na pravom mestu, u pravo vreme, rečima ili tišinom. Poštedi me straha od onog što (mi) nedostaje u životu. Nemoj mi dati stvari koje želim, već stvari koje su mi potrebne. Nauči me umetnosti sitnih koraka!"

