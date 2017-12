BLIZANCI POTROŠILI 20.000 DA LIČE NA BRED PITA: Operisali bradu, nos, jagodice, nisu mogli da ŽVAĆU HRANU, a njihove reči će vas ZGROZITI

Blizanci Met i Majk Šlep (21) očajnički su želeli da izgledaju kao bivši muž Anđeline Džoli Bred Pit i na to su potrošili blizu 20.000 evra.

Niz estetskih operacija nije ih pretvorio u slavnog Breda, ali zato sad imaju problema sa ishranom jer braća neko vreme nisu mogla normalno da žvaću hranu.

Majk je operirao nos i obraze i u čeljust i bradu stavio umetke. Met se također podvrgnuo korekciji nosa i stavljanju umetaka u obraze.

"Vredilo je, još 10 puta bih sve ponovio. To mi je pomoglo da budem popularniji kod devojaka. Neke koje nisam dugo vidio, sada me ne skidaju pogled sa mene. To je stvarno dobar osećaj", rekao je Met.



"Nisam ni slutio da ću biti ovako srećan kao što sam sad. Osećam se kao na vrhu sveta", rekao je njegov brat Majk.

(Kurir.rs/Foto Printscreen)

Kurir

Autor: Kurir