IMATE FOBIJU OD NEČEGA? Stručnjaci otkrivaju šta ona govori o vama!

Nije lako živeti sa fobijama. One se ne javljuju bez razloga, a dosta utiču na našu ličnost, sklonosti i prioritete u životu.

Stručnjaci su objasnili nekoliko najčešćih - šta one govore o osobi.

Strah od visine



To pokazuje da imate jaku svest o sebi, a to što se bojite da ste odvojeni od zemlje govori da u životu čvrsto stojite na zemlji, realni ste.

Ljudi nas poznaju kao osobu koja je fokusirana na ono što radi, promene nisu uvek dobrodošle, imate uravnotežen način razmišljanja i snažan identitet.



"Ljudi koji imaju fobije su vrlo inteligentni i izuzetno osetljivi. Strahuju od gubitka ili da će biti van kontrole", kaže Džon Mekgrel, klinički hipnoterapeut.



Strah od mraka



To pokazuje da ste kreativni. Prema pisanju "Medical Daily" istraživači veruju da to proizlazi iz genetskog koda koji nas je nekada davno prisiljavao da izbegavamo noćne grabljivce.



Trajan strah od mraka povezan je sa strahom od nepoznatog. Kao prvo, tama ometa naš vid, a to remeti sposobnost razumevanja , tama zaslepljuje jedno od naših najvažnijih čula.



Ljudi koji pate od niktofobija stvaraju neke slike od onoga što vide ili ne vide. Ako ste među njima, to pokazuje da imate previše aktivnu maštu, odnosno vaš mozak stvara neke slike ako ispred sebe ništa ne vidi.

Strah od pauka



To pokazuje da ste lider. Ova vrsta straha je jedna od najčešćih.



Prema studiji sprovedenoj u Velikoj Britaniji, od 261 ispitane odrasle osobe, 32 odsto žena boji se pauka kao i 18 odsto muškaraca.



Strah od zmija



Ovi ljudi se često zauzimaju za druge. Upravo to pokazuje vaš strah od zmija, kada proradi vaš zaštitnički instinkt.

Prema teoriji objavljenoj u "Psychology Today" ljudi imaju predispoziciju za strahove od zmija koje su nekada bile pretnja životima predaka.



Strah od krvi



Ovo pokazuje da ste mirni i sabrani. Kod ljudi koji pate od hemofobije srce počne ubrzano da kuca kada vide krv ili otvorenu ranu.



"To pokazuje da imate snažan zaštitnički instinkt i obično ste mirni i sabrani u svojoj zajednici", objašnjava dr Džordan Gans , neurolog.

