SVET U ŠOKU! Otkriveno šta je Nostradamus predvideo za 2018. godinu! DA LI SU LJUDI SPREMNI ZA ONO ŠTO JE PROREKAO?

Nostradamusova proročanstva već mnogo vekova proučavaju veliki naučnici, i danas su mnoga od ovih proročanstava i dalje nerazrešena.

Neki misle da je svaka vizija bila zagonetka kojoj su bili potrebni pravi delići da bi bila razrešena.

Čak i ako skeptici veruju da su Nostradamusova predviđanja čista fantazija, neki stručnjaci za njegova proročanstva su uvereni da je polovina njih već ostvarena.

Ostvarilo se proročanstvo o Donaldu Trampu

U “Les Propheties“ je predviđena čak i pobeda poslednjeg predsednika Sjedinjenih Američkih Država, Donalda Trampa: u 40. katrenu je napisano: ““lažni trubač“ će prisiliti Vizantiju da menja svoje zakone.“ Naučnici smatraju da je prorok koristio pojam Vizantija za Grčku, zemlju u koju migranti dolaze u Evropu.

Zapravo, Donald Tramp se u svojoj predizbornoj kampanji zalagao protiv migranata. U 57. katrenu je napisano: “lažni trubač će izazvati velika neslaganja. Sporazum će biti prekinut, a lice od mleka i meda leži na zemlji.“

Ovim rečima je Nostradamus je spomenuo Izrael, koji se tako naziva u Bibliji: “Zemlja gde teče mleko i med.“ To znači da bi Trampov izbor mogao izazvati kraj Izraela.

Na kraju, 50. katren kaže: “Republika velikog grada,“ SAD, će biti “trubačem dovedene do toga da se angažuju u skupim vojnim operacijama“ a “grad će se pokajati.2

To se dogodilo u Siriji tokom napada od strane Trampa.

Nostradamusova proročanstva za 2018. godinu predviđaju neke strašne događaje koji će potpuno promeniti našu planetu od onoga kakvu je znamo danas.

Francuski prorok je mislio da će tokom 2018. godine mrtvi ustati iz svojih grobova, a svet će morati da se suoči sa promenama među narodima, a takođe će biti i prirodnih katastrofa koje će potresti svet.

Nostradamus je predvideo Treći svetski rat

Između ovih katrena u knjizi “Las Propheties“ je katren koji najavljuje najstrašniji Treći svetski rat.

Nostradamus u katrenu najavljuje da će veliki rat početi tokom ovih godina i

počeće od terorističkih napada koji su se dogodili u Francuskoj i invazijom Arapa i muslimana, proročanstvo kaže: “veliki rat će početi u Francuskoj, a potom će cela Evropa biti napadnuta, to će biti dugo i zastrašujuće za sve… a onda će konačno biti mir, ali će samo malo njih u tome uživati.“

U drugim stihovima piše: “za nesporazume i nemarnosti će biti otvoren prolaz za Muhameda: krv potopljena u zemlji i moru, Marsejska luka će biti prekrivena brodovima i plovilima.“

Zatim govori o Rimu: “biće puno kozačkih konja koji će piti iz Rimskih fontana, vatra će pasti sa neba i uništiti tri grada. Grad će izgubiti veru i postaće vladavina Antihrista, Rim će nestati. Sve će biti verovatno izgubljeno i tu će biti samo ubistva, čuće se buka psovanja i oružja.“

Ove reči, koje su napisane pre 5 vekova, zastrašujuće su jer su se neki događaji već desili.

Godina će biti početak dugog perioda mira

Prorok najavljuje treći globalni rat, i on misli da će to dovesti do mnogih smrtnih slučajeva, krvi i uništenja, ali predviđa takođe i završetak rata.

Prema njegovim vizijama, 2025. godina će biti godina koja će osvetliti svet i to će doneti mir i spokojstvo. Prorok završava svoj katren sa ovim rečima: Iz pepela uništenja će se ponovo roditi mir, ali će malo ljudi uživati u tome.“

Da li se ta predviđanja ostvaruju ili ne? Ne možemo to znati, ali osećamo tenzije prisutne u vazduhu, i strahujemo zbog činjenice da je veliki prorok predvideo šta će se dogoditi.

Ostala predviđanja:

Top 10 Nostradamusovih proročanstava za koja se očekuje da će dogoditi 2018. godine!

10 – Velika erupcija planine Vezuv

Nostradamus je predvideo masivnu vulkansku erupciju 2018. godine. Vulkan leži u planini Vezuv u Italiji, i uništavaće Zemlju “svakih pet minuta,“ okončavajući između 6.000 i 16.000 života. Naravno, svi mi smo u potpunosti svesni šta se događa kada vulkani pogode Italiju.

9 – Ljudi će razgovarati sa životinjama

To se već dešava. Čuli smo za desetine životinja, uglavnom majmuna i šimpanzi, koji su obučeni da komuniciraju koristeći reči poput ljudskih bića.

Međutim, Nostradamusovo predviđanje je ovog puta uključivalo svinje, kako će se one konačno pridružiti delfinia i psima i postati prijatelji sa ljudima.

Nostradamusovo predviđanje prikazuje viziju naučnog i biološkog razvoja, jer će genetska mutacija učiniti ljude sposobnim da verbalno komuniciraju sa životinjama.

8 – Najmasivniji zemljotres koji će pogoditi zemlju

Svi smo potpuno svesni katastrofa i ruševina koje su zemljotresi izazvali u Kini, na Haitiju, u Italiji i, naravno, Japanu, ostavljajući na hiljade ljudi bespomoćne i bez domova. Nostradamus je govorio o masivnom zemljotresu koji bi pogodio Zemlju.

Međutim, ono što Amerikance brine po pitanju tog zemljotresa jeste činjenica da on neće pogoditi daleki istočni deo sveta kao ranije, već zapadni svet, “posebno zapadni deo Sjedinjenih Država. Njegova snaga će se osetiti u zemljama širom sveta.“

7 – Ekonomska represija

Naravno, prirodne katastrofe i ratovi utiču na ekonomiju i politiku. Dakle, 2018. godina je svedok masivnog ekonomskog kolapsa koji vodi do nekoliko smrti biznismena, jer “bogati umiru mnogo puta,“ kaže Nostradamusovo predviđanje.

6 – Ljudi će živeti preko 200 godina

Da li biste verovali da će ljudi moći da žive duže od dva veka, sa svim dimom, otpadom i zagađenjem koji pogađaju životnu sredinu?

“Napredak u medicini će podići očekivani životni vek ljudi, koji bi mogao biti najmanje do 200 godina. Čovek od 80 godina će izgledati kao čovek od 50, i tako dalje.“

Zapravo, očekivani životni vek je u nekim razvijenim zemljama u proseku 80 godina. Biće mnogo ljudi koji su stariji od 100 godina. Štaviše, ne treba zanemariti činjenicu da su kozmetičke operacije omogućile ljudima da produže svoju mladost.

Međutim, prekomerne plastične operacije dovode do katastrofe.

5 – Pravo na roditeljstvo

Možda biste bili iznenađeni, ili potencijalno šokirani, ako biste naišli na zakon koji zahteva da imate dozvolu ili licencu za rađanje i da imate vlastitu decu.

Da, postoje spekulacije o dozvoli za roditeljstvo. Međutim, 2018. godina stiže za samo par meseci, tako da ćemo gledati i posmatrati ša će se dogoditi u vezi sa takvim kontroverznim pitanjem.

“Oni koji žele da imaju decu će morati da imaju licencu ili dozvolu. Neće moći da deluju kako im je volja,“ rekao je Nostradamus.

Zapravo, Kina je već uspostavila takav zakon, zvanično okončavajući nekontrolisano rađanje dece nakon rođenja samo jednog deteta, u pokušaju da preuzmu kontrolu nad stanovništvom. Neke vlade pokušavaju da sprovedu istu politiku koju je uspostavila kineska vlada.

4 – Globalno zagrevanje

Klimatska katastrofa će pogoditi Zemlju i isušiti glečere. Vizionar upozorava da će “Kralj opljačkati šume“ (nekontrolisano krčenje šuma?) i da će se “nebo otvoriti, a polja izgoreti od vrućine.“ Možemo videti šta se dogodilo da glečerima u Montani i Kanadi. Prema tome, ovo možemo uzeti u obzir.

3 – Jezičke razlike će nestati

Šta definiše naciju više od njenog maternjeg jezika? Da, to je ono čemu je Nostradamus govorio. Nostradamus je predvideo da će jezici umreti i da će svet vratiti svoj stari status pre Vavilonske kule. Osim toga, ljudi bi koristili motorni jezik, kao što danas koristimo kompjutere. Očigledno, nacionalizam pokazuje znake da umire.

2 – Bliži se kraj poreza na Zapadu

Predsednik Donald Tramp je pokazao znake da će smanjiti poreze. Pored toga, nekoliko evropskih partija sa dobrim šansama sada prolaze kroz taj način prikupljanja birača, da će i oni smanjiti poreze, pokušaju da rade na ekonomskom napretku.

1 – Treći svetski rat

Spekulacije su izazane zbog činjenice da su dve dominantne svetske sile, SAD i Rusija, u sukobu. Kako je to Nostradamus rekao:

“Rat će početi između dve velike svetske sile i trajaće 27 godina. Momenat velikog nasilja će se poklopiti sa pojavom komete na nebu.Nuklearni terorizam i prirodne katastrofe će uništiti našu planetu dok se džinovska planeta ne približi Zemlji.“

Nakon razmatranja ovog opisa, možemo u potpunosti priznati da je Nostradamus u stvari u to vreme na pameti imao viziju Svetskog rata. Naravno, SAD će sastaviti svoje saveznike, dok će Rusija sarađivati sa

Kinom i manje zemalja, a svetske sile će nasrnuti jedna na drugu.

