(VIDEO) ZEMUNAC OSVOJIO SAMO 10 POENA U SLAGALICI: Njegov komentar na kraju kviza NASMEJAO sve!

Begović je na kraju osvojio 155 poena, a Tuović je imao jedva 10.

"Za prvi put moglo je bolje sigurno, ali trema je učinila svoje", rekao je Novica nakon poraza. Iako je pre početka tvrdio je da je u svakoj igri Slagalice podjednako dobar, 10 poena osvojio je tek u poslednjoj rundi, u asocijaciji.

"Lik izgubio na slagalici 156-10, kaže: 'Pa, moglo je bolje'. Ma jok, burazeru, to je to, igra se do 10", glasi jedan tvit, u kojem je prokomentarisana ova izjava Zemunca.

