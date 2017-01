ŽENE, BEŽITE OD NJIH! Ovi horoskopski znakovi su LOŠI MUŽEVI

Ukoliko želite da stanete na "ludi kamen", bilo bi poželjno da saznate šta kažu zvezde o vašem izabraniku. Brak nije tako jednostavan, pogotovo ukoliko živite u zajednici sa Rakom, Škorpijom, Devicom ili Ovnom. Ova četiri znaka, svrstavaju se u najgore muževe, a saznajte i zbog čega:

RAK

Bračni život sa rakovima nije uopše jednostavan! Iako su muški pripadnici ovog znaka veoma emotivni, retko će vam to pokazati, a kamoli reći. Muškarac u znaku Raka deluje hladno i ravnodušno, a iznutra će ga lomiti emotivna oluja. Zbog toga može doći do velikih nesuglasica, a dama koja je pored njega nikada neće biti potpuno sigurna u njegova osećanja. Iako su porodični tipovi i mnogo vremena provode u svom domu, Rakovi su često čangrizavi i puno zanovetaju. Uglavnom su verni svojim suprugama, ali teško ih je zadovoljiti.

Muškarac rođen u ovom znaku mora biti dominantan. Dobro ćete se slagati samo ako pristanete na to da on bude vođa, a vi njegov verni pratitelj. Čim poželite da budete ravnopravni, Škorpija će promeniti ponašanje. Njegov ego ne podnosi da žena bude uspešnija od njega, pa će vaš brak savršeno funkcionisati ako odlučite da živite u njegovoj senci. Ljubomoran je i posesivan, te čim posumnja da je njegova izabranica pogledala drugog muškarca odmah nastaje problem. Sa druge strane, on je sklon udvaranju svakoj ženi koja naiđe.

Muškarci rođeni u ovom znaku "bolesno" su pedantni i sve mora da bude na svom mestu. Spremni su da danima ne razgovaraju sa suprugom samo zato što nije stavila podmetač pod čašu. Muškarac u znaku Device veran je partner, ali nije nešto preterano uzbudljiv. Kao roditelj je veoma kritičan, hirovit i hladan. Uspeh u braku je (donekle) moguć samo ako njegova izabranica ima sličan karakter.

Ovan je tvrdoglav i impulsivan u braku. On traži nekoga slabije prirode koga može zaštititi i impresionirati svojim muževnim kvalitetama. Želi da bude vođa, a ako njegova lepša polovina to ne prihvati, sukobi su neizbežni. To je jedan od razloga zašto su brakovi Ovnova često nesrećni, iako na to utiču i drugi faktori. Jedan od njih je sklonost prema impotenciji. Drugi je sklonost prema prolaznim ljubavnim avanturama. Potraga ovog horoskopskog znaka za idealom često je uzrok bračnog neverstva.

