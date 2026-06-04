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Na zgradi ambasade Pakistana u Beogradu izbio je požar, saznaje Kurir.

Kako se vidi na snimku koji objavljujemo, gust crni dim prekrio je ovo područje.

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Gori ambasada Pakistana na Dedinju Izvor: Kurir

Za sada nema detaljnijih informacijama o povređenima i šteti.

Požar na ambasadi Pakistana Foto: Kurir

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