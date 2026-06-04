NaslovnaHronikaPožar na ambasadi Pakistana u BeogradudramaGORI AMBASADA PAKISTANA U BEOGRADU: Gust dim prekrio nebo (VIDEO)Prenosi: Kurir WebČet, 04.06.2026. 8:42h KomentarišiDodajte Kurir u vaš Google izborFoto: KurirSlušaj vest Na zgradi ambasade Pakistana u Beogradu izbio je požar, saznaje Kurir. Kako se vidi na snimku koji objavljujemo, gust crni dim prekrio je ovo područje. 00:14Gori ambasada Pakistana na Dedinju Izvor: Kurir Za sada nema detaljnijih informacijama o povređenima i šteti. 1/7Vidi galerijuPožar na ambasadi Pakistana Foto: Kurir Ne propustiteHronikaPLANUO KROV ZGRADE NA BEŽANIJSKOJ KOSI U GLUVO DOBA NOĆI: Stanari hitno evakuisani zbog požara (FOTO)HronikaAUTOMOBIL PLANUO NA AUTO-PUTU KOD BEGALJIČKOG BRDA! Gužve u smeru ka Nišu, snimak požara kruži mrežama (VIDEO)HronikaDRAMA U NOVOM SADU! Vatrogasci hitno intervenisali u stambenoj zgradi, dim se širio hodnikom (VIDEO)Bosna i HercegovinaBESNI OGROMAN ŠUMSKI POŽAR NA JABLANICI: Jezive scene - Celu dolinu "potopio" dim, helikopteri u vazduhu (VIDEO)