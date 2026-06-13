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Odbegli Pljevljak Filip Zindović Kljajević objašnjavao je beguncu iz Trebinja Draženu Miloviću da za prodaju 50 grama kokaina u Ujedinjenim Arpaskim Emiratima zarađuju 50.000 evra.

Istovremeno, upozorava da se u toj državi Bliskog istoka oni koji budu uhapšeni zbog šverca droge suočavaju sa smrtnom kaznom.

O tome su početkom 2020. godine razgovarali preko nekada kriptovane Skaj aplikacije, u pauzama pregovora oko krijumčarenja kokaina na malo i veliko, cene te droge u raznim evropskim državama, problema oko krijumčarenja iz Južne Amerike na tlo "starog kontinenta"...

Zindović, kojeg crnogorski istražni organi optužuju u više predmeta formiranih protiv nekoliko ćelija Balkanskog narko-kartela, po sopstvenom kazivanju zadužen je za prihvat kokaina u Holandiji, njegovo skladištenje i čuvanje u štek stanovima.

Iz poruka koje je godinama razmenjivao sa pripadnicima više ćelija Balkanskog narko-kartela proizilazi da je taj Pljevljak bio zadužen i za nadzor nad kuririma koji su razvozili kokain do kupaca.

"Reče mi ovaj Rus u Emirate počeli neki njegovi - od 50 grama uzmu 50 h. Samo tamo smrtna odma. Imao je Turčin moj jedan ljetos 30 kg u Dubai. Ljetos 30 kg istovario, nudio mi na 45 h, nisam imao kome prodat", objašnjavao je Zindović vojniku kavčana iz grada podno Leotara.

Policija u UAE Foto: Shutterstock

"Sjeverozapadna Evropa je lagana"

Nakon što taj bliski rođak odbeglog kavčanina sa policijskom značkom Ljuba Milovića piše o "pravilima igre" u Emiratima, Zindović konstatuje:

"Kako ne, gore su zakoni i zatvori haos. Samo Sjeverozapadna Evropa je lagana, pa i ako paneš u hotel si. I onda neko oće posao da im uzme iz CG".

Ubrzo potom pričaju i o rasturanju droge u Rusiji, o čemu glavnu reč vodi Milović. Zindović mu tada nudi siguran prolaz sa drogom sa crnogorskih aerodroma.

"Ako ti treba iz CG na aerodrom izlaz to imam. Možeš 10 kg robe da staviš u prtljag ručni ili koji god i da prođeš. Zet mi je kontrola. Posle gore ne znam kad sletiš, za*ebani su. Imaju one skenere đe uđeš, podigneš ruke. Bar na aerodrome đe sam ja slijetao", šalje on.

Odgovarajući Miloviću piše i da su ga 2019. godine jedva pustili da uđe u Rusiju. Pojašnjava sagovorniku da skeneri nisu samo za metal, prepričava da su njega proveravali i kad je ulazio i kad je izlazio iz Rusije.

"I kad sam dolazio gore to uradili i kad sam letio. Ja sam išao Tivat - Moskva, pa Moskva - Kuba i onda nazad istim putem".

Zindović i Milović deo su narko-ekipe okupljene oko Vukašina Vojinovića i jednog od vođa takozvanog Grand klana Aleksandra Mijajlovića.

Do tih dokaza došli su istražitelji iz Specijalnog državnog tužilaštva Crne Gore (SDT) i Specijalnog policijskog odeljenja (SPO), koji tragaju za njima dvojicom. Obojica su već obuhvaćeni optužbama SDT-a protiv tzv. policijskog narko-kartela. Zindović Kljajević na nekada zaštićenoj aplikaciji koristio je više pinova i nadimke Hektor, Maks i Maks new. Trebinjac, koji je na Skaju pisao sakriven iza nadimka Britva, nedavno je obuhvaćen u još jednoj istrazi. Prema sumnjama SDT-a, on je kokain kupovao od Dejana Bulatovića, koji je minulog vikenda lišen slobode u akciji specijalnih tužilaca i SPO-a. Osim Bulatovića, službenici SPO-a tog dana slobode su lišili i Radomana Vintolma.

Prethodno, policajci kojima rukovodi Predrag Šuković, pretresli su stanove i imovinu koju koriste osumnjičeni i sprovodili hitne dokazne radnje. Terete ih za stvaranje kriminalne organizacije i šverc kokaina. Prema nezvaničnim informacijama “Vijesti”, Vintolm je učestvovao u međunarodnom švercu tone kokaina iz Južne Amerike u jednu evropsku luku, dok se Bulatović sumnjiči da je u Crnoj Gori "na malo" preprodavao kokain. Sumnje policije su da je odbegli Dražen Milović od okrivljenog Bulatovića u više navrata kupovao po kilogram kokaina, koji je kasnije prenosio ka Bosni i Hercegovini. Šverc više od tone kokaina, u kom je, kako se sumnja, učestvovao Vintolm, početkom 2021. godine organizovao je narko-klan okupljen oko odbeglog policajca Ljuba Milovića i optuženog Milete Ojdanića.

Međutim, u martu 2021. godine belgijske vlasti u luci Antverpen bile su brže od vojnika te ćelije Balkanskog narko-kartela pa su, među vrećama i paletama kukuruza, pronašle i zaplenile 1.044,71 kilogram kokaina.

Antverpen Foto: Dmitry Rukhlenko / Panthermedia / Profimedia

Velika ekipa za šverc kokaina

Spisi SDT-a pokazuju da se ta krimi-ekipa na različite načine dovijala da iz Južne Amerike prošvercuje kokain na tlo "starog kontinenta". SDT tereti Milovića i Ojdanića da su od 2019. godine, na organizovan način i na međunarodnom nivou, krijumčarili velike količine kokaina.

Prema tužilačkim podacima, članovi te kriminalne grupe osim Vojinovića (55) i Mijajlovića (56), bili su Filip Zindović Kljajević (37), Vuk Banićević (45), Vlado Banićević (44), Nebojša Bugarin (46), Radoje Zvicer (44), Božidar Jabučanin (49), Milan Popović (43) i Vladimir Bajčeta (46).